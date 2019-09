Državne firme ne mare za studiju MMF-a

Iako je Međunarodni monetarni fond (MMF) prije pola godine objavio studiju o stanju u preduzećima u većinskom državnom vlasništvu u BiH, interes je gotovo nikakav da se stvari poprave i promijene.

Podsjećanja radi, MMF je konstatovao da više od 20 odsto ukupnog duga BiH, od čak osam milijardi maraka, otpada na državna preduzeća. Konstatovano je da zbog političke kontrole ne postoji interes da se stanje popravi.

Branko Kecman iz “Advantis Brokera”, koji je s organizacijom “Misli dobro” organizovao prezentaciju Franciska Parodija, bivšeg stalnog predstavnika MMF-a u BiH, o stanju u državnim preduzećima, takođe kaže da nije bilo skoro nikakvog interesa da se radi na ispravljanju uočenih nepravilnosti. Ocjenjuje da se vlasnici državnih preduzeća dijelom ne odlučuju da krenu u reforme jer smatraju da to građani neće vrednovati na izborima, a da je drugi razlog neznanje i nespremnost da se krene u rekonstrukciju.

Kao najveći problem u ovoj oblasti ocjenjuje stanje u nadzornim odborima u koje se, kako ističe, biraju članovi po stranačkoj pripadnosti, a strankama, opštinama i subjektima kojima su ta državna preduzeća većinski vlasnici nije u interesu da se stvari mijenjaju. Ističe da članovi nadzornih odbora sjede kao fikusi bez volje, znanja i želje da utiču na to da se poslovanje popravlja.

“Imali smo jednu radionicu na kojoj sam predstavnicima jednog komunalnog preduzeća predložio da prostor na poleđini računa prodaju za neko marketinško oglašavanje. Oni su me gledali u čudu, što jasno pokazuje da oni nemaju nikakvu ideju da poprave stvari”, kaže on. Naglašava da je njegova agencija učestvovala u projektu Svjetske banke u rekonstrukciji “Željeznica RS”, koje, kako je istakao, nakon rekonstrukcije prvi put u istoriji redovno izmiruju svoje obaveze.

“Sama činjenica da se to može smatrati uspjehom pokazuje koliko su stvari loše, ali pokazuje i to da kada ima volje, preduzeća se mogu uspješno oporavljati”, navodi on i ističe da su učestvovali i u reformama u “Vodovodu” Srbac, za koji tvrdi da posluje normalno, te kaže da Komunalno preduzeću u toj opštini takođe ide istim putem.

Parodi je prilikom predstavljanja studije “Nezavisnim” rekao da ga je najviše iznenadila veličina samog sektora, ali i količina neplaćenih poreza i doprinosa.

“Državna preduzeća očigledno ne doprinose dovoljno ekonomiji. Kada dodate dug državnih preduzeća, javna zaduženost u BiH je 60 odsto, a o tome se ne govori često. Da bi se svi ovi problemi mogli riješiti, potrebne su odlučne i bolne političke odluke. Mnogo je troškova, mnogo menadžerskih pozicija, a s obzirom na to da menadžere imenuju vlasti, ovo su preduzeća koja suštinski kontroliše Vlada”, rekao je Parodi.

On smatra da privatizacija može biti jedno od rješenja, ali da je na državi kao vlasniku da što je prije moguće donese mjere koje će smanjiti ove ogromne izdatke koje plaćaju poreski obveznici BiH.

“Političari žele izbjeći rizike koje bi privatizacija mogla donijeti. Ali problem je da je, dok oni razmišljaju šta da urade, stanje u državnim preduzećima iz dana u dan sve gore”, kaže Parodi.

(RTV Slon/Nezavisne novine)