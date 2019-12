Duga zadržavanja na graničnim prelazima na ulazu u BiH

Pojačana frekvencija vozila i duga zadržavanja bilježe se na ulazu u BiH na graničnim prelazima: Orašje, Bosanska Kostajnica, Bosanska Gradiška, Bosanski Brod, Gradina i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta.

Na putevima u BiH iz BIHAMK-a upozoravaju na učestale jake udare vjetra, kao i na moguće odrone zemlje ili kamenja. te apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno i podsjećaju da je posjedovanje zimske opreme obavezno.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana saobraća se dvosmjerno od 05 do 21 sat. U vremenu od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je u vremenu od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Sporije zbog radova saobraća se i na putnim pravcima: Donji Vakuf-Jajce-Crna Rijeka (tunel Skela i kod mjesta Zdaljevac), Ključ-Bosanski Petrovac (Lanište), Sarajevo-Trnovo (u mjestu Krupac), Srebrenik-Orašje (u tunelu Ormanica) i Doljani-Metković (između graničnih prelaza).