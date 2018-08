Dunović: Niko nema pravo ignorisati opravdane zahtjeve boraca

Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović saopćio je da niko nema pravo ignorisati opravdane zahtjeve branilaca Bosne i Hercegovine niti manipulisati njima.

Dunović se saopćenjem očitovao nakon jučerašnje sjednice u Mostaru Komisije za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta FBiH i povodom medijskog istupa predsjedavajućeg te komisije Jasenka Tufekčića.

Dunović naglašava da Tufekčić ne treba da na druge prebacuje vlastiti nerad i neodgovornost.

– U proteklom periodu je vidljivo kako najčešće Jasenko Tufekčić demantuje Jasenka Tufekčića, pa ne postoji način da dotičnog više iko ozbiljno shvati. U jučerašnjem obraćanju, nakon (ponovljene) sjednice Komisije, između ostalog, izjavio je da će naredne sedmice tražiti sastanak s više predstavnika izvršne vlasti Federacije BiH, pa je spomenuo i potpredsjednika FBiH. Javno mu poručujem da on nema nikakve ingerencije kao predsjednik komisije u zakonodavnom organu sazivati sjednice s nosiocima izvršne vlasti. Ovo njegovo neznanje bi mu bilo i oprošteno da u cijeloj priči nije izgubio, ako ga je ikada i imao, senzibilitet za boračku populaciju. U vremenu kada njemu lično demobilisani borci poručuju da je loše obavio svoj posao, on proziva one za koje smatra da bi sa njim trebali nešto dogovarati i pregovarati. Gospodine Tufekčiću, počnite konačno raditi svoj posao i prestanite prebacivati odgovornost na druge a sve zbog svog neznanja, nerada i manipulacije boračkom populacijom – navodi Dunović u saopćenju.

Borcima je potpredsjednik FBiH poručio da njihova elementarna ljudska prava moraju i treba da traže ‘od onih koji im već dvadeset i tri godine beskrupulozno lažu’.

Svi borački zahtjevi su opravdani i niko nema pravo da ih ignoriše, zaključuje Dunović.