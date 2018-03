Duranović: “Ako ne ispunite zahtjeve boraca, 15. aprila očekujte radikalne mjere!”

Komentarišući zahtjeve demobilisanih boraca koje su iznijeli za vrijeme blokade petlje Šićki Brod u Tuzli federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević kazao je da je Nacrt zakona o pravima demobilisanih boraca nastao kroz dogovore sa boračkim kordinacijama iz svih kantona koje su zahtjevale da on sadrži 15 ključnih prava kojima se regulišu prava demobilisanih boraca.

Međutim, predstavnici demobilisanih boraca ostali su pri svome stavu. Registar je tek jedan od njihova tri zahtjeva, drugi je ukidanje finanisranja boračkih organizacija, dok je treći naknada za demobilisane borce.

„Tri naša zahtjeva su jasna. Sa ta tri naša zahtjeva će se povećati i izdvajanja za invalide – vjerujte da će invalidi moći imat i veća primanja ako se naša tri zahtjeva usvoje.” – napomenuo je demobilisani borac Armije Republike BiH Fadil Duranović za govornicom dodavši da će to biti realno jedino: “Ako te pare kojih ima dovoljno, budu rapoređene onako kako treba, a ne ovako kako je to do sada bilo”.

Ukoliko sve tri zahtjeva boraca do 14. aprila ne budu u parlamentarnoj proceduri, već 15. aprila na Dan Armije RBiH bit će poduzete radikalne mjere, poručio je Duranović.