Džaferović: Država Bosna i Hercegovina je neupitna

Član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović jučer je na svečanoj akademiji u Prijedoru povodom 1. marta, Dana nezavisnosti BiH poručio da je država BiH neupitna, kao i da je povratnička sredina pravo mjesto za proslavu ideje cjelovite i demokratske Bosne i Hercegovine.

-Ovo je poseban jubilej za nas, za Bosnu i Hercegovinu. Tri decenije je prošlo otkako je Bosna i Hercegovina postala samostalna država. Skoro dvije trećine građana iz reda svih naroda glasalo je za samostalnu, cjelovitu i demokratsku državu, državu ravnopravnih građana i naroda, Hrvata, Bošnjaka, Srba, kao i svih ostalih. Ovu odluku odmah je priznao cijeli svijet, i Bosna i Hercegovina je primljena u Ujedinjene nacije, kao ravnopravna članica i subjekt međunarodnog prava. Bio je to nesumnjiv dokaz legalnosti i legitimnosti samog čina – rekao je Džaferović.

Tri decenije poslije, kako je naveo, iako je na nju izvršen brutalni udar i agresija, Bosna i Hercegovina je i dalje nezavisna i suverena država, članica Ujedinjenih nacija. I tako će zauvijek ostati. Dejtonski mirovni sporazum, kojim je modificirana unutrašnja struktura Bosne i Hercegovine, još jedanput je potvrdio državnopravni kontinuitet i nezavisnost Bosne i Hercegovine.

Tim sporazumom i samim Ustavom koji je potpisan u Dejtonu nedvosmisleno je utvrđeno da Republika Bosna i Hercegovina, sa izmijenjenim nazivom – Bosna i Hercegovina, nastavlja svoje postojanje, po međunarodnom pravu, kao država u svojim međunarodno priznatim granicama. I da zadržava članstvo u Ujedinjenim nacijama kao i u drugim međunarodnim organizacijama, istakao je Džaferović.

Sve je ovo jasno naznačeno u prvom članu Ustava Bosne i Hercegovine. Svako ko poštuje Dejtonski mirovni sporazum i Ustav Bosne i Hercegovine treba da poštuje i ove činjenice. Svako ko poštuje Dejtonski mirovni sporazum, podvukao je, treba da poštuje državu Bosnu i Hercegovinu.

Džaferović podsjeća da smo mnogo toga iskusili u protekle tri decenije. Mnogo je pređenog puta iza nas. Mnogo je patnje, boli i znoja uloženo u proteklom vremenu.

-To najbolje znate vi koji ste bili protjerani i morali ste napuštati svoje domovine i svoju imovinu, pa ponovo obnavljati sve. To najbolje znaju oni među vama koji su izgubili svoje najmilije, a upravo je Prijedor bio mjesto gdje su se odvile neke od najmračnijih epizoda u modernoj evropskoj historiji, mjesto gdje su izvršeni masovni zločini i progon stanovništva – kazao je Džaferović.

Naglašava kako je država BiH opstala i sačuvana uprkos svim tadašnjim procjenama. Mnogi su u međunarodnoj zajednici bili uvjereni da Bosna i Hercegovina nema nikakvu šansu za opstanak, ali zahvaljujući istrajnosti i volji njenih ljudi, ono što se činilo kao nemoguće – postalo je stvarnost. Država je odbranjena i sačuvana.

Država Bosna i Hercegovina, poručuje Džaferović, postoji. Ona ima svoj suverenitet. Ona ima svoje granice i međunarodni status. Ona ima svoj Ustav i svoje zakone. Ona ima svoje institucije. Sa stanovišta međunarodnog prava i volje većine njenih građana, država Bosna i Hercegovina je neupitna.

-Danas je država Bosna i Hercegovina, bez obzira na sve probleme s kojima smo se suočavali i sa kojima se suočavamo, mnogo jača nego što je bila u trenutku prijema u Ujedinjene nacije. Također, na osnovu svog jedinstvenog iskustva, Bosna i Hercegovina je postala globalno prepoznatljiva i stekla značajan moralni kapital. Čak i danas, širom svijeta se prave paralele sa iskustvom Bosne i Hercegovine, a s ciljem ostvarivanja moralne prednosti – naveo je.

Na koncu, Bosna i Hercegovina je, ocijenio je Džaferović, postala mnogo bolje integrirana u međunarodnu zajednicu, nego što je to bio slučaj 1992. godine. Prvenstveno, Bosna i Hercegovina je danas mnogo bolje integrirana prema Evropskoj uniji i NATO savezu. Iako nismo još uvijek stekli punopravno članstvo, mi smo na osnovu dosad pređenog integracijskog puta, već duboko uklopljeni u oba ta sistema.

Džaferović je poručio kako ne treba ignorisati izazove sa kojima se trenutno suočavamo. Vrijeme u kojem živimo teško je i komplikovano. Svjedočimo tome već duži period, kako na domaćem, tako sada i na međunarodnom planu. Odnosi koji su bili prirodni i koji su se podrazumijevali, sada dovode u pitanje.

-Demokratska i cjelovita država Bosna i Hercegovina najbolji je okvir za život svih njenih naroda i građana. Ustavno uređenje Bosne i Hercegovine nastalo je kao rezultat teškog kompromisa. Situacija u kojoj se nalazimo nalaže potpunu ozbiljnost i odgovornost. Najveći interes svih u Bosni i Hercegovini jeste očuvanje stabilnosti i mira. Garant toga jeste poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i rezultata njegove implementacije u proteklih 26 godina – podvukao je član Predsjedništva BiH.

Naše odnose, zaključio je dalje, trebamo uređivati. Ono što smo dogovorili, poštujući komplikovani način odlučivanja, moramo poštovati. To je preduslov stabilnosti svuda u svijetu, pa i u Bosni i Hercegovini. To je vladavina prava. Podrivanje vladavine prava svuda je prepoznato kao podrivanje stabilnosti i ustavnog poretka, i svakome je bolje da to ne radi, jer to je slijepa ulica. To je put koji sigurno ne vodi ka bilo čemu dobrome, poručio je.

Džaferović naglašava da je perspektiva povratničkih zajednica od esencijalne važnosti za perspektivu cjelovite BiH. Aneks 7 jedan je od najvažnijih aneksa Dejtonskog mirovnog sporazuma. Pravo ljudi da se vrate svojim kućama, uz jačanje institucija Bosne i Hercegovine, predstavlja najznačajnije pitanje za ukupnu reintegraciju Bosne i Hercegovine.

-Zato uvijek, pa i danas dajem punu podršku kada su u pitanju povratničke zajednice i prava povratnika. Tu se puno toga mora uraditi i ukloniti svaki oblik diskriminacije. Obaveza svih nas u Bosni i Hercegovini jeste da gradimo državu u kojoj će se svaki čovjek osjećati sigurno i komotno, na svakom pedlju ove zemlje. To je moguće samo ako osiguramo ravnopravnost za svakog čovjeka, bez obzira kako se zvao, kojeg svjetonazora bio i u kojem dijelu Bosne i Hercegovine živio. To je put koji nema alternativu – poručio je Džaferović.

Podvukavši da je zadaća svih nas da gradimo svjetliju budućnost u BiH, navodi da je cilj kojem trebamo težiti razvijena i uređena država, integrisana u međunarodne sisteme zahvaljujući kojima je, u savremenom svijetu, moguće ostvariti mnogo viši stepen prosperiteta i sigurnosti.

-Uvjeren sam da će Bosna i Hercegovina, uprkos svim izazovima i iskušenjima, imati snage da dođe do tog cilja. Da bude razvijena i uređena država, u kojoj vladaju zakoni, u kojoj svaki čovjek ima jednake početne šanse i u kojoj mladi ljudi mogu planirati svoju budućnost – zaključio je član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović.

RTV Slon/FENA