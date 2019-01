Džaferović: Očekujemo da u toku ove godine BiH dobije kandidatski status

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović je danas u Sarajevu izjavio novinarima da je predstojeća posjeta Briselu prva službena posjeta članova državnog predsjedništva od kako su imenovani te da je vrlo važno da idu upravo u Brisel, gdje se nalazi sjedište i Evropske unije i NATO saveza.

Ovo je poruka Predsjedništva BiH da želimo graditi evropski put naše zemlje i da ga gradimo što je moguće brže. Ova zemlja što prije treba da postane članica Evropske unije i NATO saveza, jer realizacijom ta dva naša vanjskopolitička opredjeljenja mislim da ćemo imati stabilniju scenu i u BiH i da ćemo brže izaći iz ovog stanja u kojem se BiH nalazi – naveo je Džaferović.

On očekuje “da dobijemo one signale koji jedino mogu doći od Evropske unije, a to je da se u BiH, prije svega, poštuje vladavina prava kao elementarni princip na kojem je utemeljena Evropska unija”.

Džaferović kaže da su odgovori na dodatna pitanja praktično finalizirani u BiH, te da je ostalo da se prevedu na engleski jezik i obave još neke tehničke stvari.

BiH je praktično završila odgovore na ova dodatna pitanja i mi idemo s tom viješću da je BiH praktično završila taj proces. Očekujemo da u toku ove godine, što je moguće prije, BiH dobije kandidatski status – istaknuo je Džaferović.

Po njegovim riječima, EU je odlučila da prema BiH, još u decembru 2014. godine, “ima nešto brižljiviji odnos kada je evropski put BiH u pitanju”, prenosi Fena.

Očekujemo da se zbog ukupne situacije koja je ovdje u BiH taj brižljiviji odnos nastavi i da se on iskaže koz dodjelu statusa kandidata našoj zemlji u toku ove godine, što je moguće prije. To je posao kojeg treba da radimo ovdje, u našoj zemlji – smatra Džaferović.

Kaže da očekuju mišljenje Evropske komisije u kojem će “sasvim sigurno biti utvrđena potreba brojnih reformi koje treba da sprovodimo u ovoj zemlji i da se onda, ugradivši elemente tog mišljenja i reforme koje će trebati provoditi u programe rada parlamentarnih većina na raznim nivoima, posvetimo tim pitanjima”.

– Dakle, da radimo reforme u ovoj zemlji – zaključio je Džaferović.