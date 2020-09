Džaferović: Počeli smo rješavati migrantsku krizu

Predsjedništvo BiH se dosada mnogo puta bavilo migrantskom krizom. To smo počeli raditi praktično odmah nakon preuzimanja mandata, ali Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je institucija koja je odgovorna za rješavanje migrantske krize, izjavio je predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović.

– Mnogo puta smo tražili od Vijeća ministara cjelovit i sveobuhvatan plan rješavanja migrantske krize, ali ga do danas nismo dobili. Na posljednjoj sjednici Predsjedništva BiH donesen je niz zaključaka koji su konačno počeli da se realiziraju, a oni se tiču izmještanja migranata iz naseljenih mjesta, zaštite istočne granice i odgovarajuće koordinacije svih policijskih i drugih za to nadležnih agencija u Bosni i Hercegovini. I posljednjih dana vidimo aktivnosti Vijeća ministara i Ministarstva sigurnosti na svakom od ovih polja – rekao je Džaferović.

Upitan za skoru posjetu Pakistanu, Džaferović je kazao da je prije preuzimanja predsjedavanja Predsjedništvom Bosne i Hercegovine, a to je bilo 20. marta ove godine, imao detaljan plan vanjskopolitičkih aktivnosti vezanih za posjete drugim zemljama.

– Bila je dogovorena posjeta s najvišim zvaničnicima Evropske unije koncem marta ove godine. Htio sam da predsjedavanje otpočnem tom posjetom. Ozbiljno je bila pripremana posjeta Washingtonu, dogovoren odlazak u Peking na Samit 17+1, ugovoren sredinom aprila, odlazak u Hrvatsku i Tursku. Sve to nije realizirano zbog poznatih razloga izazvanih pandemijom koronavirusa – naveo je.

Poziv da posjeti Pakistan star je već više od godinu i sada je ponovo obnovljen u situaciji kada je migrantska kriza u Bosni i Hercegovini eskalirala, a najveći broj migranata dolazi iz Pakistana.

– Pakistan je prijateljska država, uvijek je podržavala Bosnu i Hercegovinu. Pored pitanja koja se tiču bilateralnih odnosa na političkoj, ekonomskoj i kulturnoj ravni, tema će biti i rješavanje migrantske krize u Bosni i Hercegovini. Pakistan je do sada jedina država koja je pristala da se s Bosnom i Hercegovinom zaključi ugovor o readmisiji. Nastojat ću da proces zaključenja tog ugovora podstaknem kako bi se on što prije analizirao. To nam je potrebno, jer je jedan od načina rješavanja migrantske krize i vraćanje migranata u zemlje njihovog porijekla. Naravno, poštujući sve norme međunarodnog prava koje se odnose na to pitanje – rekao je Džaferović.

