Džaferović: Predsjedavajući VMBiH i ANP su pitanja vladavine prava

Pitanje izbora novog predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, što treba učiniti Predsjedništvo BiH, kao i pitanje predaje Godišnjeg nacionalnog plana (ANP) koji bi u konačnici doveo do aktivacije Akcijskog plana za članstvo (MAP) u Sjevernoatlantskom savezu (NATO), zapravo su pitanja vladavine prava.

Kazao je to u intervjuu za Fenu član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović, pojašnjavajući da uporište za put BiH ka NATO-u postoji u važećim dokumentima, a svi moraju poštovati Ustav BiH, postojeće zakone i usvojene politike.

– Stoga, oni koji osporavaju NATO put i sprečavaju da BiH dostavi svoj prvi ANP moraju znati da je to pitanje vladavine prava – naglasio je Džaferović.

U tom smislu podsjetio je na Zakon o odbrani, odluke Predsjedništva BiH iz 2009. godine potpisane od Nebojše Radmanovića koji dolazi iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), stranke koja taj put danas osporava, kao i podneseni zahtjev BiH za članstvo u NATO-u, ali i Strategiju vanjske politike usvojene jednoglasno u prethodnom sazivu Predsjedništva BiH.

Ovaj posljednji dokument, dodao je Džaferović, čak je propisao obaveze BiH kada je u pitanju MAP i članstvo BiH u NATO-u.

Stoga, nije moguće, ističe, promijeniti političku volju, a potom tvrditi da to treba biti volja svih. Politička volja se može promijeniti, ali sve dok ona ne bude opredmećena kroz odluke institucija to je samo jednostrana politička volja, no i dalje ostaje obaveza poštovanja zakona, odluka i politika.

– Pitanje vladavine prava je i pitanje imenovanja predsjedavajućeg Vijeća ministara, što je obaveza Predsjedništva. To nije sporno. Nije sporno ni koja politička partija treba da ga predloži, a nije sporno ni ime, ali sporno je da od političke opcije koja predlaže mandatara dolazi osporavanje NATO puta i sprečavanje aktivacije MAP-a – ističe Džaferović.

Mišljenja je da se mora naći način da se istovremeno i dostavi prvi ANP i omogući dostavljanje svih budućih godišnjih nacionalnih planova te imenuje predsjedavajući Vijeća ministara. Stoga je, tvrdi, na onima koji danas osporavaju dostavljanje ANP-a da nađu odgovor na to pitanje.

– Ne možete dati mandat nekome ko unaprijed kaže da neće poštovati zakone, odluke i usvojene politike – zaključio je Feni član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović.