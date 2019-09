Džindić: Uprave rudnika da naprave transparantan plan reorganizacije

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić danas je u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu održao sastanak s predstavnicima sindikata rudnika Federacije BiH i generalnim direktorom Elektroprivrede BiH Bajzitom Jašarevićem na kome je istaknuto da rudnici koji posluju u sastavu Koncerna Elektroprivrede BiH trebaju u roku od 60 dana napraviti transparentan plan reorganizacije.

Ministar Džindić je na pres-konferenciji nakon sastanka kazao da su određeni sindikati imali “loše prenesene informacije da neko želi zatvoriti neke rudnike”, kao i u vezi projekta izgradnje bloka u rudniku Banovići.

– Što se tiče budućnosti izgradnje bloka u Banovićima, ona je u rukama Uprave rudnika Banovići, a ne Ministarstva – istakao je Džindić.

U vezi moratorija na zapošljavanje u rudarskom sektoru, Džindić je pojasnio da ta odluka zapravo podrazumijeva da nema više gomilanja viška zaposlenih, kao što je to ranije bio slučaj.

– Što se tiče imenovanja uprava, također je o tome bilo diskusije. RMU Zenica će upravu dobiti do petka, eventualno do ponedjeljka. Vršilac dužnosti izvršnog direktora je dobio zadatak prije par dana da obavi razgovor sa nekoliko kandidata. Zaista je teško u ovom trenutku da se neko prihvati te funkcije, to vidimo, ali smo zamolili da se napravi dodatni napor da se obave intervjui i čim prije imenuje v.d. uprava – naveo je Džindić.

Džindić je ocjenio da je ostvaren novi vid saradnje između Elektroprivrede, Ministarstva i rudnika dodajući da bi ta saradnja u budućnosti trebala biti bolja.

Također, ministar Džindić je naveo da je jutros imao i sastanak s predstavnicima sindikata i menadžmentom Arcelor Mittala, te predstavnicima Sindikata metalaca FBiH na kome su razgovarali o beneficiranom radnom stažu, te da je dogovoren način ako će se ovo pitanje rješavati u skorijoj budućnosti, piše Fena.