Džindić: Vlada FBiH donijela odluku o subvenciji za račune električne energije

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić kazao je da je Vlada FBiH danas donijela odluku o pomoći ili subvenciji za račune električne energije za socijalno ugrožene kategorije stanovništva.

Ministar je napomenuo da su prošle sedmice održani sastanci sa direktorima Elektroprivrede Sarajevo i Elektroprivrede HZHB, s kojima je razmatrano nekoliko modela djelovanja, a na kraju je donijeta odluka da se koristi model iz 2011. godine koji je najlakši za implementiranje.

– Vlada FBiH danas je donijela odluku kojom će se oko 70.000 korisnika u narednih pet mjeseci dodijeljivati 20 KM, a to je direktna mjera od 100 KM po porodici. Ostaje na snazi mjera iz 2011. godine od plus pet KM, odnosno plus sedam vezano za Elektroprivredu HZHB koja se neće ukidati i nakon isteka od pet mjeseci – istaknuo je Džindić.

Ističe da su obje elektroprivrede u ovu namjenu izdvojile oko deset miliona KM, te da je isti model ponuđen i Vladi KS za subvencioniranje plina za građane Kantona Sarajevo, s obzirom da se u ovom kantonu koristi 80 posto plina.

– Nadam se da će Vlada KS ovaj model razmotriti do 22. augusta, kada je zakazan novi sastanak, te ući u proceduru subvencioniranja – zaključio je ministar.

(RTV Slon/Fena)