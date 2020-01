Džindić:Nezadovoljni smo prilagođavanjem zakona s EU zakonima iz domena energije

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić danas je na tematskoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH o energetskom sektoru ocijenio da ni nadležni u Federaciji BiH, a ni Energetska zajednica ne mogu biti zadovoljni dinamikom i procesom prilagođavanja i usklađivanja zakonske regulative BiH i njenih entiteta sa zakonima i direktivama EU iz oblasti energije.

– Došli smo u situaciju da, na primjer, nakon četiri ili pet godina pregovaranja o zakonima o električnoj energiji i gasu, Energetska zajednica daje RS-u jednu formu zakona, a Federaciji BiH drugu. RS je sa ponuđenim rješenjima bila saglasna, a FBiH je tražila da se objektivno razmotre i uvaže ustavne nadležnosti države i entiteta kad su u pitanju električna energija i gas – kaže Džindić.

Konstatirao je da su iz Energetske zajednice u proteklom periodu imali jedne aršine prema RS-u, a druge prema Federaciji BiH.

– Imali smo, na primjer, neometano zeleno svjetlo za gradnju Termoelektrane (TE) Stanari u RS, a istovremeno imamo pokušaj blokade u vezi s Blokom 7 u Tuzli, čijom se izgradnjom, u skladu s visokim okolišnim i energetskim standardima, gase tri bloka stara 50 godina i rješava pitanje grijanja cijelog Tuzlanskog kantona – podsjetio je Džindić.

Poslanicima je poručio da je Blok 7 Terrmoelektrane Tuzla potreban kao zamjenski blok, a onda kao blok koji će održati energetsku nezavisnost Federacije BiH.

Radi se o „potpuno novom, ekonomski i ekološki isplativom od 450 megawata električne energije“.

– Taj blok mijenja tri postojeća u TE Tuzla. Nakon gradnje, ova tri bloka će biti ugašena. Novi će grijati kompletan TK, dakle pored proizvodnje električne energije proizvodit će i toplotnu energiju i grijati najmnogoljudniji kanton u Federaciji BiH. Možete zamisliti kada ne bi bilo grijanja u TK na ovaj način, kada bi svi prešli na alternativno grijanje, a to je ugalj prvenstveno, to bi bilo ekološka katastrofa – rekao je Džindić.

Izvjestio je da je u samom procesu definisanja granica projekta došlo do primjedbe Energetske zajednice a na osnovu dvije primjedbe od dva udruženja iz BiH o tome „da li garancija koju je izdala država BiH u sebi ima elemenata državne pomoći?“.

Agencija za državnu pomoć BiH je odgovorila da u rješenju koje su izdali ne postoji niti jedan element koji ukazuje na to da postoji element državne pomoći.

– Mi nismo nadležni da komentarišemo odluke ove agencije koja je uradila sve po zakonu, kao i dva federalna ministarstva i Vlada FBiH. Elektroprivreda BiH je kroz svoje organe dobila od Vijeća ministara saglasnost, proslijedila kineskom partneru koji je to potvrdio i svi ugovori su na snazi. Dakle, EP će u ovom projektu iz svojih sredstava finansirati 15 posto, a kineski partner 85 posto – ističe Džindić.

Podsjeća da je održano nekoliko sastanaka u procesu medijacije između Elektroprivrede BiH i Energetske zajednice, a u tom timu su učestvovali i članovi ministarstava, ureda premijera i Agencije za državnu pomoć.

– Pokušali smo se dogovoriti da se prevaziđe ovaj problem i da se ide dalje, međutim zahtjev od Energetske zajednice na posljednjoj video konferenciji krajem 2019. je da se FBiH vrati na početni položaj, odnosno da se ponište sve odluke uključujući Vlade, Parlamenta BiH i Agencije za državnu pomoć. Mi to po zakonu ne možemo. Po zakonu da bi se došlo do poništenja rješenja mora se neći veliki argument koji će pokazati da je napravljen greška ili prekršaj u proceduri, ali za sada nema niti jedne primjedbe koja bi mogla zaustaviti projekt. On ide dalje i u naredne četiri godine bi trebao biti završen – objasnio je Džindić poslanicma, kao i predstavnicima Energetske zajednice koji također prisusutvuju sjednici.

Nada se da će nakon i drugih izlaganja, koje će čuti poslanici na tematskoj sjednici, Predstavnički dom doći do konstruktivnih zaključaka koji će omogućiti prevazilaženje zastoja u napretku, piše Fena.