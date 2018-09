Džudo: Toni Miletić peti na juniorskom EP u Sofiji

Mladi bosanskohercegovački džudist Toni Miletić osvojio je peto mjesto na Evropskom juniorskom prvenstvu u Sofiji.

Osamnestogodišnji član Džudo kluba Bosna je u konkurenciji 34 takmičara u kategoriji do 90 kg u pet borbi zabilježio tri pobjede i dva poraza. Na startu je pobijedio predstvanike Crne Gore i Bjelorusije, u 3. kolu poražen je o njemačkog takmičara Falaka Petersilka, koji je kasnije osvojio zlatnu madalju. Miletić je nastavio takmičenje u repesažu u kojem je najprije pobijedio predstavnika Austrije, da bi u meču za bronzanu medalju bio poražen od takmičara iz Mađarske.

Bosnu i Hercegovinu na prvenstvu su predstvaljala još četiri takmčara – Vuk Elez (do 81 kg) i Božidar Vučurević (do 81 kg), te Selma Hajro (do 63 kg) i Anđela Samaradžić (do 63 kg), koji su nastup završili nakon 1. kola.

Na EP-u je učestvovlao 405 mladih džudaša i džudašica iz 42 države. Najuspješnija je bila reprezentacija Gruzije koja je osvojila tri zlatne, dvije srebrene i četiri bronzane medalje.

Izvor: RTV Slon/Fena