Džumhur: Cilj mi je da do kraja sezone ostanem među prvih 100

Damir Džumhur uspješno je okončao “američku turneju” i nakon serije povreda i slabih rezultata, ponovo se vratio među top 100 tenisera svijeta.

Na posljednja dva turnira – US Openu i Challegeru u New Havenu najbolji bosanskohercegovački teniser pokazao je odličnu formu i pozitivne promjene u svojoj igri.

Na pres-konferenciji u Sarajevu, koju su organizirali Teniski klub Clasic i BH Telecom, Džumhur je govorio o povredama, utiscima sa zadnjeg US Opena, meču sa najboljim teniserom današnjice Rogerom Federerom, radu s novim trenerom Petrom Popovićem, razlozima za nenastupanja za bh. Davis tim u maču sa Češkom i planovima u nastvaku sezone.

– Protekli perod nije bio sjajan. Prvih šest mjeseci za mene su bili stvarno teški, nikada se u karijeri nisam susretao sa takvim povredama, morao sam da otkazujem turnire. Čekao sam i po mjesec dana da bi počeo trenirati, nemoguće je pod takvim uslovima igrati dobro. Tenis je takav sport, ako izgubite jednu sedmicu treba namanje još sedam ili 10 dana da se ponovo vratiš u fizičku spremu, a tek koliko da se dođe do željene forme. Izgubio sam puno bodova, pao sam na rang listi. Nakon pet godina ispao sam iz prvih 100 igrača, ali nakon toga imao sam neko olakšanje jer sam stalno bio pod pritiskom. U isto vijeme jako dobro sam trenirao, puno sam radio na fizičkoj spremi, na mentalnom planu, i mislim da polako igra dolazi, da su mečevi puno bolji – kazao je Džumhur.

Uslijedili su nastupi na nekoliko Challenger turnira, na kojima je vratio samopouzdanje.

– Te turnire sam odigrao rezultatski ne najbolje, ali sa puno boljom igrom. Na US Openu sam odigrao dobro, isto tako na Challengeru u New Havenu gdje sam u polufinalu poražen u tri seta. Sve u svemu, američka turneja bila je pozitivna. Imao sam dovoljan broj mečeva, mislim da zadnji dio sezone mogu da odigram bolje. Ponovo sam se vratio u top 100 igrača i mogu sada malo rasterećenije da igram. Definitvno mi je cilj da do kraja sezone ostanem u prvih 100 – kazao je Džumhur.

Prije dva mjeseca 27-godišnji Sarajlija je počeo saradnju s novim trenrom Petrom Popovićem, s kojim je “dosta stvari promijenio i popravio i igri”, prenosi Fena.

– To su svi mogli da vide u meči protiv Federera, igrao sam dosta agresivnije nego ranije, dosta bolje sam servirao. Još uvijek ima dosta oscilacija što je normalno, ali jako sam zadovoljan s radom s Popovićem. Radimo puno više nego ranije, navikavam se na njegov način treniranja. Trener traži i zahtijeva puno, pogotovo na treninzima. “Fizika” mi se dosta popravila, sigurnost udaraca i mislim da je igra već sada puno sigurnija i bolja. Ukoliko dobro završim ovu godinu, sljedeća će da bude lakša. Težimo ka onome gdje sam bio prije dvije godine, među prvih 30 igrača – kaže Džumhur.

Naglašava da je rad na mentalnoj snazi jako bitan za svakog tenisera.

– Tenis osim što je danas fizički sport tako je psihički. Mislim da su snaga i mentalni sklop izuzetno bitni. Ja sam radio sa nekoliko mentalnih trenera. Osim što teniski želim da se unaprijedim dosta radimo na mentalnom planu. Nekada je nemoguće kontrolisati svoje emocije i biti ravnodušan, ali definitivno onda kada ste mirni i hladne glave možete da dajete nejbolje od sebe. To je ono ka čemu težim. Imam 27 godina, možda nisam dosegao onu tenisku zrelost, ali idem ka tome i kada se to poklopi možda će doći bolji rezultati – smatra Džumhur.

Nakon sedam godina Džumhur će prvi put propustiti nastup za Davis cup reprezentaciju u predstojećem meč sa Češkom, koji se igra od ovog vikenda u Zenici.

– Ovo je prvi put da sam primoran da kažem “ne” za reprezentaciju za koju sam uvijek igrao, čak i povrijeđen. Zaista sam uvijek bio spreman da dajem sve za reprezentaciju, nisam očekivao da će doći situacija da otkažem, ali zbog mojih obaveza prema turnirima, zbog branjenja bodova na turniru u Sankt Pererburgu od prošle sezone morao sam da ovaj put preskočim meč protiv Češke. Nažalost, nisam upao u glavni turnir, moram igrati kvalifikacije, koje počinju ovog vikenda. To je turnir na kojem sam prije dvije godine osvojio prvu ATP titulu. Prošle godine sam igrao četvrtfinale, a ova godine branim dio bodova, tako da mi je do kraja sezone zaista bitan svaki turnir da bi se održao u prvih 100 igrača i da bih osigurao nastup na Australian Openu. Zbog toga sam bio primoran da preskočim ovaj meč, ali svima u Teniskom savezu BiH sam objasnio situaciju i svi su razumjeli kakve su moje obaveze – rekao je Džumhur.

Navodi da je siguran da Mirza Bašić, Tomislav Brkić, Nerman Fatić i Darko Boljanović mogu da odigraju dobro i ostvare pobjedu.

– Znam koliko mogu svaki od njih, ali i Češka je oslabljena. Sigruran sam da i singl i dubl mečeve mogu da dobiju. Mogu reći da smo mi blagi favriti pogotovo zbog domaćeg terena – kazao je na kraju Džumhur.