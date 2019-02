Džumhur: Izvukao sam pouke iz meča s Monfilsom iz Australije

Bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur zadovoljan je dosadašnjim nastupom i plasmanom u četvrtfinale ATP turnira Serije 500 u Rotterdamu.

Džumhur je nakon pobjede na startu turnira nad trećim nosiocem Grkom Stefanosom Tsitsipasom danas u drugom kolu pobijedio Kazahstanca Mihaila Kukuškina sa 6:4, 7:6.

Prvi bh. reket izjavio je da je to bio izuzetno težak meč sa dosta trčanja, što je i očekivao.

”Rijetko koji igrač na Touru može da razbije Kukuškina da to budu kratki poeni. S njim se moraju igrati dugi poeni. Mora se pokvariti ta njegova igra u kojoj on može da bude zaista opasan i ako se uvučete u njegovu igru onda rezultat sigurno ne može biti povoljan. Znao sam kako treba da igram, dva puta sam ga dobio, znao sam šta treba da radim i na kraju sam pobijedio”, kazao je Džumhur.

Smatra da je mogao i ranije da završi meč, s obzirom na to da je imao veliki broj brejk prilika, ali da mu je važno što je u odsudnim trenucima u tie-breaku bio na visini zadatka, te da nije ušao u treći set.

”Mislim da sam drugi set moga da riješim i ranije. Imao sam dosta brejk lopti, imao sam i taj brejk koji nisam potvrdio. Ali onda kada je bilo najpotrebnije u tie breaku sam odigrao odlično. Najbitnije da nisam ušao u treći set jer bi onda bio izrazito dug meč što mi definitivno ne ide u korist nakon jučerašnjeg dugog meča, a i sutrašnjeg meča protiv Gaela Monfilsa”, naglasio je.

Džumhur u četvrtfinalu igra protiv Monfilsa, koji ga je izuzetno lako pobijedio na Australian Openu. I sada očekuje težak meč, ali vjeruje da može odigrati mnogo bolje nego u januaru u Melbourneu.

”Znamo da je on igrač koji može da dođe do svake lopte, da stigne nešto što 95 posto igrača na Touru ne bi stizalo tako da će opet, na drugačiji način da bude težak meč. No, mislim da sam izvukao pouke iz tog meča iz Australije protiv njega, da ne smijem da žurim, da nasjedam na njegovo uvlačenje u teren. Imam neke planove koje ću nastojati da ostvarim, nadam se još jednom dobrom meču. Bilo mi je jako bitno da potvrdim pobjedu protiv Tsitsipaasa i da pokažem da sam zasluženo pobijedio i juče i danas”, istakao je najbolji bh. teniser.

