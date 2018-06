Džumhur: Nadal je posebno motivisan protiv mene od kada mi je predao meč

Nakon prošlosedmičnog nastupa na teniskom Grand slamu u Parizu – Roland Garrosu, na kojem je izborio plasman meču 32 najbolja igrača, bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur osvrnuo se na protekli dio sezone u kojoj je njegova forma dosta varirala, te na mečeve protiv teniskih velikana kao što su Rafael Nadal i Aleksander Zverev.

Džumhur je na današnjoj konferenciji za medije istaknuo da je u dosadašnjem dijelu sezone imao uspone i padove, ali da je to normalna stvar u tenisu jer sezona traje dugo i teško je održavati konstantu, zbog čega se čak i najbolji teniseri susreću s tom vrstom problema.

– Početak sezone je bio dobar, došao sam do trećeg kola Australian Opena. Turniri koje sam igrao u Evropi su bili dobri, sve do turnira u Marseilleu i Dubaiju gdje sam se razbolio i igrao pod visokom temperaturom, a nakon toga sam imao problem da se vratim u formu. Poslije sam igrao Indian Vells i Miami gdje sam igrao potpuno van forme i očekivano ostvario lošije rezultate. Kada sam se fizički oporavio teško je bilo uhvatiti turnirski ritam i vratiti samopouzdanje – rekao je Džumhur.

Nakon loše serije uspio se vratiti pobjedama. Od turnira u Madridu forma Sarajlije je u usponu, ali problem se javio zbog loše sreće tokom žrijeba za nadolazeće turnire, kada je već u prvim kolima izvlačio teške protivnike.

– U drugom kolu Madrida čekao me Del Potro, u Rimu Nadal, a treće kolo Roland Garrosa Zverev. Sve su to neki od najboljih ovosezonskih tenisera, ali uspio sam vratiti formu i to me veseli. Ako nastavim ovako igrati rezultati će doći. Na Roland Garrosu sam uspio ostvariti cilj, a to je plasman među 32 najbolja tenisera. Iako sam izgubio od Zvereva, pokazao sam da se mogu nositi s najboljim, a Zverev je u ovoj sezoni jedan od igrača koji igraju u najboljoj formi. Na grand slam turnirima si uvijek postavljam cilj plasmana u treće kolo – objašnjava bh. teniser.

Džumhurov odnos sa španskim velikanom Rafaelom Nadalom nije najbolji od kada je Španac zbog povrede predao meč bh. teniseru prije par godina. Kako je Džumhur kazao, od tog trenutka španski as ima posebnu motivaciju u njihovim mečevima.

– Od kada je predao meč u Miamiju pored mene je prolazio bez posebnog pozdrava, a tek poslije Australije mogu reći da imamo komunikaciju. On je takav, ne voli da gubi od nekoga za koga vjerovatno misli da ne bi trebao izgubiti. Nadal protiv mene ima posebnu motivaciju, ove godine je u dva navrata protiv mene odigrao nevjerovatne mečeve i iskreno se nadam da do kraja sezone neću više igrati protiv njega – kazao je Sarajlija.

Džumhura očekuje nastup na turniru serije 500 u Queensu, nakon toga na turnir serije 250 u Antaliji, a posljednji u nizu je Wimbledon, jedini grand slam na kojem nije uspio izboriti plasman u treće kolo.

– Prvi put ću igrati tri turnira na travi. Uvjeren sam da mogu dobro odigrati. Želim doći do trećeg kola i na Wimbledonu. Svi ti veliki turniri su važni za bodove, to je na neki način pritisak, ali ujedno i motivacija da pravim dobre rezultate – podvukao je.

Osvrnuo se i na Davis Cup reprezentaciju BiH koju u septembru očekuje meč za ulazak u Svjetsku grupu protiv selekcije Japana.

– Japan je težak protivnik. Igrački se možemo nositi s njima pa čak i ako bude igrao Nishikori. Japan nije nepobjediv, ukoliko budemo u dobroj formi moći ćemo se nositi s njima. Najteži dio svega je vrijeme odigravanja, jer moj raspored u tom periodu će biti veoma težak. Putovat ću s jednog kraja svijeta na drugi, sve u nekoliko sedmica i sigurno je da neće biti lako. Ulazak u Svjetsku grupu bio bio ogroman rezultat za bh. sport – rekao je reprezentativac BiH.

Džumhur je danas produžio saradnju s BH Telecomom i zahvalio ovoj kompaniji na šestogodišnjoj podršci koja mu je mnogo značila u karijeri.

Izvor:RTV Slon/Fena