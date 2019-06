Džumhur najavio povratak na teren, trebao bi nastupiti u Antalyi i Wimbledonu

Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur, nakon teške povrede ramena zadobijene na Roland Garrosu, trebao bi se uskoro vratiti na teren, i, prema predviđanjima, mogao bi nastupiti na predstojećim turnirima u Antalyi i Wimbledonu.

– Nadam se da će Antalya biti prvi turnir na kojem bi mogao da nastupim – najavio je Džumhur danas na pres-konferenciji u Sarajevu, navodeći da već u nedjelju, 16. juna, ide u Halle (SR Njemačka) na turnir iz ‘serije 500’, kako bi se konsulirao s liječnicima iz ATP-a u pogledu opravka od povrede i ocjene njegove spremnosti da zaigra.

Podsjetio je kako već sedam dana trenira, štedeći lijevu ruku.

– Želim da se konsultujem s doktorima iz ATP-a, da vidim šta oni predlažu i da li će da me, čak, puste da igram turnir u Halleu, ali, ako ne, definitivno je plan da igram u Antalyi i Wimbledonu i da barem ta dva turnira na travi odigram i da vidimo šta će da se desi – kazao je Džumhur.

Prvi reket BiH podsjetio je na povrede koje su ga ‘pratile’ u posljednje vrijeme, zaključno s težom povredom ramena u igri parova na Roland Garrosu, koja je došla u najgore moguće vrijeme za njega – dolazak ‘sezone trave’, koju je željno iščekivao, kako bi odigrao na sva četiri turnira.

– Nadam se da ću za turnire u Antalyi i Wimbledonu biti spreman. Prve prognoze su bile da sigurno propuštam Wimbledon, možda čak i duže. Oporavak je trebao da traje od četiri do pet sedmica, ali ljekarski tim je dao sve od sebe da me što prije oporave. I sami su iznenađeni brzinom kojom ide oporavak, i ja sam, iskreno, veoma zadovoljan, tako da bi već nakon tri sedmice mogao da budem potpuno spreman da igram – pojasnio je Džumhur u osvrtu na aktuelna dešavanja.

Na upit u vezi s očekivanjima i prognozama do kraja godine, kazao je kako slijedi teži period za njega, te da neće biti lako sačuvati poziciju na ATP-rang listi.

Dodao je da sve čini kako bi se vratio što je bolje moguće i da je spreman na nove izazove, te da želi da se vrati među prvih 30 igrača u svijetu.

Precizirao je kako će do kraja sezone pokušati ‘ubaciti’ neki challenger, te u zavisnosti od rankinga, nastaviti s turnirima iz serije 250 i 500, najprije u Evropi, a nakon toga i u Sjedinjenim Američkim Državama , sve do US Opena.

Otac najboljeg bh. tenisera Nerfid Džumhur saopćio je da je, u međuvremenu, sklopljen novi ugovor s dugogodišnjim partnerom BH Telecom-om za 2019. godinu, koji pruža podršku Damiru već sedam godina, odnosno od početka njegove profesioanlne karijere.

Na upit u vezi s prirodom zadobijene povrede, Damirov otac i njegov prvi trener Feni je kazao kako se radi o veoma rijetkoj povredi ramena – napuknuću kosti i dva ligamenta, ali da oporavak teče dobro.

Naveo je kako su odgovarajuća terapija, tzv ‘plazma’ i svakodnevne vježbe ubrzali Damirov oporavak.

Inače, Damir Džumhur je nakon Roland Garrosa zabilježio pad na ATP rang-listi, te sada najbolji bh. teniser zauzima 67. poziciju (ranije bio na 53.).