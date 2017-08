Džumhur poražen u finalu ATP turnira u Winston Salemu

Bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur nije uspio osvojiti titulu na ATP turniru u Winston Salemu.

Džumhur je u finalu 664.825 dolara vrijednog turnira poražen od prvog nosioca Španca Roberta Bautiste Aguta sa 6:4, 6:4.

Prvi bh. reket je u svom prvom ATP finalu pružio dobar otpor 15. igraču svijeta, ali nije uspio prirediti iznenađenje i doći do titule.

Bautista Agut je u prvom setu već na početku došao do brejka i vodstva od 3:0. Džumhur se uspio vratiti i napraviti brejk u šestom gemu te izjednačiti na 4:4. Ipak, španski teniser prekida Džumhurovu seriju i osvaja deveti gem, te na servis bh. tenisera dolazi do drugog brejka i seta.

Bautista Agut je slično kao u prvom, i u drugom setu na početku došao do vodstva od 3:0. Džumhur, iako vidno umoran nakon iscrpljujućih mečeva protekle sedmice, i ovaj put uspio vratiti i doći do izjednačenja. No, Bautista Agut ponovo je uspio vezati dva gema i drugi put na Džumhurov servis osvojiti set, odnosno titulu.

– Čestitam Bautisti, zaslužio je da pobijedi. Ovo je definitivno moj najbolji turnir do sada. Neću moći da zaboravim ovu sedmicu i nadam se da ću i sljedeće godine igrati ovdje – kazao je Džumhur nakon meča.

Džumhur je za plasman u finale osvojio 150 bodova i od ponedjeljka će biti 56. igrač svijeta što mu je najbolji plasman u karijeri.

Naredne sedmice najbolji bh. teniser nastupit će na posljednjem Grand slam turniru sezone US Openu u New Yorku. U prvom kolu sastat će se s Urugvajcem Pablom Cuevasom.

