Džumhur zbog povrede odustao od daljeg nastupa u Miamiju

Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur zbog povrede je odustao od daljeg nastupa na ATP turniru Masters serije u Miamiju.

Džumhur se povrijedio u finišu meča protiv kola u kojem je pobijedio domaćeg predstavnika Christophery Eubanksa.

”Nažalost, morao sam odustati od daljeg nastupa u Miamiju zbog povrede leđa koju sam zadobio u meču prvog kola. Učinio sam sve kako bih bio spreman ali je bol prejaka. Hvala svim navijačima na podršci”, poručio je Džumhur.

On je danas trebao da igra meč drugog kola protiv Italijana Marca Cecchinata, koji je tako bez odigranog meča došao do trećeg kola, s obzirom na to da je u prvom kolu bio slobodan.

(RTV Slon/Fena)