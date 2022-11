Egrlić na konferenciji u Beogradu: BiH ima odlične IT i energetske potencijale

Potpredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH (VTK BiH) Ahmet Egrlić prisustvuje regionalnoj konferenciji „Novi put i prilike za saradnju SAD-a i regiona zapadnog Balkana“ u Beogradu čiji je cilj unaprjeđenje ekonomskih odnosa zemalja iz regiona sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Glavne teme su IT sektor i energetika, a ova regionalna konferencija predstavlja priliku za privredne komore i kompanije iz regiona da uspostave nove kontakte i eventualnu poslovnu saradnju sa predstavnicima 27 kompanija iz SAD-a.

Egrlić je u u svom pozdravnom govoru istakao da Bosna i Hercegovina ima odlične IT i energetske potencijale.

– Mnogobrojne kompanije iz IT sektora u BiH prerasle su u međunarodne kompanije koje provode projekte za klijente iz cijelog svijeta sa oko 90 posto izvozno orijentisanih projekata. Vrijednost IT usluga i broj zaposlenih u ovom sektoru u BiH konstantno rastu. IT sektor posebno se ističe po kvaliteti radnih mjesta i visokim platama, a trenutno postoji potencijal za zapošljavanje dodatnih 10.000 stručnjaka u ovoj industriji – rekao je Egrlić.

Naglasio je i da BiH ima odlične energetske potencijale, kao vodeća u regionu u proizvodnji električne energije, te da u ovom segmentu konstantno bilježi suficit u razmjeni.

Konferenciju organizira Privredna komora Republike Srbije u saradnji s Ambasadom SAD u Srbiji, a uz podršku Komorskog investicionog foruma –KIF, a za B2B susrete su se prijavili predstavnici 200 kompanija iz regiona.

Izvoz iz BiH u SAD bio je više nego udvostručen u deset mjeseci 2021. u odnosu na 2020. godinu.

Prema podacima Vanjskotrgovinske komore BiH, u devet mjeseci ove godine izvoz u SAD je iznosio 136,8 miliona KM, a prve dvije izvozne stavke su oružje i municija, te namještaj, posteljina i madraci.

BiH iz SAD-a najviše uvozi mineralna goriva i plastične mase, a ukupan uvoz je u devet mjeseci iznosio 246,8 miliona KM.

RTV Slon/FENA