EK: BiH ostvarila napredak na putu ka Evropskoj uniji od posljednjeg izvještaja

Evropski komesar za politiku susjedstva i proširenje Olivér Várhelyi potvrdio je danas na pres-konferenciji u Briselu da je Bosna i Hercegovina ostvarila napredak na putu ka Evropskoj uniji od posljednjeg izvještaja.

On je na taj način odgovorio na pitanja novinara o tome zašto je Evropska komisija preporučila Vijeću Evropske unije dodjelu kandidatskog statusa kada BiH nije ispunila uvjete i kada nije ostvarila napredak.

– Doneseni su vrlo važni zakoni, a uspjeli su da se dogovore oko izmjena Zakona o javnim nabavkama. To je urađeno neposredno prije izbora, a tu je i pridruživanje programima Evropske unije kao što je pridruživanje Mehanizmu civilne zaštite EU – pojasnio je Várhelyi.

Kaže da su to bila dugo otvorena pitanja oko kojih su se političari Bosne i Hercegovine uspjeli dogovoriti.

– Ne zaboravite da je ova zemlja bila u predizbornoj kampanji i ni jedna zemlja neće imati zakonodavnu aktivnost u tom periodu, ali ulažemo velike nade da će uz naš angažman potreba za reformama koje još nisu provedene s novom vladom biti shvaćene ozbiljno – kazao je.

Zato smatra da je ovo poštena ponuda jer Bosna i Hercegovina to zaslužuje, dodajući da je to nije ponuda za političku klasu, nego je to ponuda za zemlju.

Várhelyi je podsjetio da Komisija nije ta koja utvrđuje agendu Vijeća EU, ali Vijeće će se najranije sastati u decembru i baviti se ovim pitanjima, zbog čega je izrazio nadu da će u BiH do tada biti formiran novi parlament i da će biti uspostavljene nove vlade na državnom, entitetskim i kantonalnim nivoima.

– Nadamo se da će se zakoni koji smo uključili u naše Mišljenje naći na stolu parlamenata i da ćemo do decembra imati drugačiju atmosferu vezano za političku saradnju. Jasno je šta se treba raditi i mi ćemo se odmah angažirati s bh. vlastima da im pomognemo da ispune te uvjete – zaključio je evropski komesar za politiku susjedstva i proširenje Olivér Várhelyi.

RTV Slon/ Fena