Ekipa OKK Sloboda sutra dočekuje KK Vogošća

U okviru 20.tog kola Prvenstva Bosne i Hercegovine ekipa Košarkaškog kluba Sloboda iz Tuzle sutra u Mejdanu dočekuje ekipu iz Vogošće. Utakmica je ovo koja ima veliki značaj za Slobodu, jer sve pobjede se prenose u Ligu prvaka, gdje je cilj Slobode izboriti plasman u finale. Ekipa Vogošće u Tuzlu dolazi sa imperativom pobjede jer ovo je posljednja šansa za ovu ekipu da izbori plasman u ligu za prvaka.

“Mi smo sigurno favoriti imamo roster koji je kvalitetniji. Međutim sve se to treba pretvoriti u dobru igru na terenu i nadam se da će tako i biti. Mislim da imamo roster koji je konkurentan svim najboljim ekipama u BIH” – kazao je Josip Pandža, šef stručnog štsba OKK Sloboda.

Košarkaši Slobode imaju šta pokazati, i sada je neophodno da se kvalitet sa papira, prenese na teren. Iako ekipa Vogošće igra u visokom ritmu, atmosfera u svlačionici Slobode, poslije dolaska novog pojačanja, kako kažu, nikad nije bila bolja.



“Mislim da treba da se borimo, pogotovo na domaćem terenu, da to bude baš težak teren za sve ekipe. Jer ja sam sigurno igrao 10 utakmica tu u Tuzli i nikad mi nije bilo lako nit meni, nit bilo kome, tako da trebamo pokušati ako ne to, da bar branimo domaći teren jer smo toliko kvalitetni da uz podršku navijača možemo to ostvariti” – istakao je Obrad Tomić, košarkaš OKK Sloboda.

Utakmica između ekipa OKK Sloboda i KK Vogošća igra se sutra u Mejdanu sa početkom u 19 sati i 30 minuta.