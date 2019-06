Ekstremno kišan i hladan maj, u junu stabilnije vrijeme

Karakteristika maja 2019. godine su iznadprosječne količine padavina, ali i osjetno manji broj sati sunčanih intervala u poređenju sa višegodišnjim prosjekom 1961.-1990. godine.

Prema preliminarnoj analizi podataka, u pogledu temperatura zraka, maj 2019., je bio ispod višegodišnjeg prosjeka 1961.-1990. na svim stanicama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Srednja mjesečna temperatura zraka kretala se od 8,7°C na Ivan-sedlu, 13,9°C u Gradačcu do 15,3 °C u Mostaru. Na meteorološkoj stanici Bjelašnica, srednja mjesečna temperatura zraka iznosila je 1,2°C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Prosječne mjesečne anomalije temperatura zraka kretale su se od -1,8 °C u Sarajevu do -2,8°C na Ivan-sedlu. Najveća negativna odstupanja zabilježena su u drugoj dekadi maja i kretala su se od -3,9°C u Bihaću do -2,3°C u Tuzli. Prema raspodjeli percentila, temperaturne prilike tokom maja svrstavaju se u kategorije vrlo hladno i hladno, piše Fena.

Analiza suma padavina za maj 2019. pokazuje da su na svim meteorološkim stanicama ukupne sume padavina bile znatno iznad prosječnih vrijednosti 1961.-1990. Izraženo u procentima od višegodišnjeg prosjeka 1961.-1990, prispjele padavine tokom maja su se kretale u rasponu od 118 posto u Tuzli do 257 posto u Livnu. Prema raspodjeli percentila, padavinske prilike na stanicama svrstavaju se u kategoriju: ekstremno kišno, vrlo kišno, kišno i normalno.

Odlika ovogodišnjeg maja je i povećan broj kišnih dana koji se kretao od 20 dana u Mostaru do 12 dana u Gradačcu što je znatno iznad u odnosu na višegodišnji prosjek.

Pojačana ciklonalna aktvnost rezultirala je svakodnevnom naoblakom što je za posljedicu imalo i smanjen broj sati sijanja sunca, koja je u maju 2019. bila na svim stanicama ispod višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990. godina). Odstupanja su se kretala od -77 sati na MS Bjelašnica gdje je zabilježeno 86 sati sijanja sunca do – 42 sata u Gradačcu gdje je je ukupna mjesečna suma sijanja sunca iznosila 176 sati.

Nakon relativno hladnog i kišovitog maja 2019. godine, u junu izgledno je nešto stabilnije vrijeme sa temperaturama prikladnim početku ljeta. U naredna tri dana (3. do 5. juna) prognozira se promjenljivo oblačno vrijeme, lokalno sa pljuskovitim padavinama praćenim grmljavinom. Intenzivniji pljuskovi mogući su na sjeveroistoku Bosne. Na jugu zemlje sunčanije, uz vrlo malu mogućnost za poneki pljusak.

Od 6. do 18.juna stabilnije, bez padavina i uz duže sunčane intervale, na zapadu, sjeveru i sjeveroistoku, dok na istoku, jugoistoku i u centralnim krajevima postoji mala vjerovatnoća za povremeni lokalni pljusak.

Jutarnje temperature u periodu od 3. do 10. juna u Bosni se očekuju od 10 do 15, u Hercegovini od 13 do 18, dok će dnevne u Bosni imati vrijednosti od 23 do 28, u Hercegovini od 26 do 31 °C.

Temperature prikladne početku ljetne sezone, prognoziraju se od 10. do 18. juna sa jutarnjim minimumom u Bosni od 14 do 19, u Hercegovini od 16 do 21 i dnevnim maksimumom u Bosni od 25 do 30, u Hercegovini od 27 do 32 °C.

Obilne padavine zabilježene tokom proteklog perioda obezbijedile su dovoljne zalihe vlage u tlu, a prema prognozi Standardiziiranog padavinskog indeksa (SPI) u narednih 30 dana u većem dijelu BiH očekuju se uslovi normalne do malo povećane vlažnosti tla.

Srednje mjesečne temperature zraka za juni za period 1961.-1990. podina u gradovima Federacije BiH kreću se od 16,1 u Livnu do 21,5°C u Mostaru, dok srednja mjesečna suma padavina u istom referentnoom periodu ide od 74,6 u Stocu do 109,0 mm u Bihaću. Najveće dnevne količine padavina kreću se od 57,7 mm u Zenici do 95,2 u Bihaću. Maksimalna temperatura zraka zabilježena u 130 godina mjerenja hidrometeorološkog zavoda iznosi 35,6 stepenu u Gradačcu do 41,6°C u Mostaru. U istom periodu najniže zabilježene temperature kretalu se od -2,4 u Livnu do 8,0°C u Mostaru. Prosječan broj sunčanih sati za ovaj mjesec kreće se od 189 sati u Bugojnu do 252 sata u Mostaru.

Prema prognostičkim materijalima, ljeto 2019. godine na prostoru Bosne i Hercegovine trebalo bi da bude toplije u odnosu na prosječnu temperaturu za period 1981.-2010. godine.

Najmanje pozitivno odstupanje od srednje temperature prognozira se u junu, a najveće odstupanje krajem jula i početkom augusta. Vjerovatnoća ostvarenja prognoze je umjerena i kreće se oko 50 posto.

U poređenju sa istim periodom prošle godine, ljeto 2019. trebalo bi biti nešto toplije. Iako se tokom ljeta očekuju veće prosječne temperature zraka, u ovom periodu nisu isključeni i kraći prodori hladnijih zračnih masa. Niže temperature zraka očekujemo u prvoj polovici juna.

Broj očekivanih vrelih dana u Bosni tokom ljeta veći je od 28, a na području južne Hercegovine prognozira se više od 58 vrelih dana.

Prognoza padavina na dugo vremensko razdoblje je manje pouzdana u odnosu na prognozu temperature. Proračuni za ljeto ne daju posebno jak signal, ali se očekuju padavine u granicama višegodišnjeg prosjeka ili nešto manje. Raspored padavina tokom ljeta bit će naujednačen, s najviše padavina u junu. Očekivane padavine trebale bi biti manje u odnosu na ljeto 2018. godine. Dostupni prognostički materijali za područje BiH, po pitanju padavina, predviđaju umjerenu (oko 40 posto) vjerovatnoću ostvarenja prognoze.

Iako se prognozira prosječna ili nešto manja količina padavina, tokom ljeta usljed jakih konvektivnih aktivnosti moguća su i kraća razdoblja sa izraženijim pljuskovitim padavinama praćeni grmljavinskim nevremenom i gradom.