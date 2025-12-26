Elektroprivreda BiH – Inicijativa za ocjenu ustavnosti podnesena radi zaštite interesa

Ustavni sud Federacije BiH utvrdio je da član 74. Zakona o vodama Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK), na osnovu kojeg je Elektroprivreda BiH uplatila oko 79 miliona KM u budžet HNK, nije u skladu s Ustavom Federacije BiH, saopćeno je iz Elektroprivrede BiH.

Elektroprivreda BiH je inicijativu za ocjenu ustavnosti odredbi Zakona, kojima se propisuje obaveza plaćanja naknada od posebnog značaja za HNK, podnijela isključivo radi zaštite svojih interesa, smatrajući da je ta obaveza neustavna. Iz te kompanije naglašavaju da zahtjev nije imao za cilj nanošenje štete bilo kojem nivou vlasti ili javnim finansijama. Zahtjev je, kao ovlašteno lice, podnio premijer Federacije BiH.

Elektroprivreda BiH je odmah nakon donošenja Zakona o vodama HNK 2013. godine uputila dopise relevantnim institucijama tražeći preispitivanje odluke kantonalnog zakonodavnog organa, jer se njome, kako navode, direktno zadire u nadležnosti Federacije BiH s obzirom na to da reguliše pitanja uređena federalnim Zakonom o vodama.

Rezultat ovih djelovanja bilo je pokretanje procedure ocjene ustavnosti Zakona, koja je povučena 2016. godine, zahvaljujući tadašnjem premijeru Federacije BiH.

I pored upozoravanja da Zakonom o vodama, HNK direktno preuzima ingerencije Federacije BiH što je i potvrđeno aktulenom presudom Ustavnog suda FBiH, Elektroprivreda BiH je, kako se navodi u saopćenju, kao odgovorna kompanija uredno izvršavala obaveze propisane spornom odredbom Zakona i po osnovu naknade u budžet kantona od 2013. godine do danas uplatila oko 79 miliona KM.

Elektroprivreda BiH izvršavala je i obaveze propisane Zakonom o vodama FBiH i Zakonom o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata, za što je izdvojeno oko 213 miliona KM.

Kako je Elektroprivreda BiH od stupanja na snagu Zakona o vodama HNK postupala odgovorno i zakonito, tako će i nakon donošenja i objave odluke o neustavnosti spornih odredaba ovog Zakona biti posvećena transparentnom poslovanju i poštivanju pravnog poretka.

Podnošenje zahtjeva za ocjenu ustavnosti ni na koji način nije bilo usmjereno na pričinjenje bilo kakve štete Hercegovačko-neretvanskom kantonu, već na spriječavanje dalje štete Elektroprivredi BiH oslobođenjem od izvršavanja obaveze koja nije u skladu s Ustavom FBiH, saopćeno je iz Službe za komunikacije EPBiH.