Energetska efikasnost: Kako do sredstava iz Revolving fonda?

Tuzla je prvi od gradova domaćina u BiH u kojima će biti održana obuka predstavnika općina, javnih objekata, komunalnih preduzeća, te malih i srednjih preduzeća o mogućim načinima finansiranja projekata energetske efikasnoti, odnosno smanjenju potrošnje i korištenju obnovljivih izvora energije. Riječ je o prezentaciji uslova za korištenje Revolving fonda namijenjenog finansiranju projekata energetske efikasnosti.

„Možemo reći da su uslovi za korištenje tih sredstava takvi da su to sredstva koja će biti na raspolaganju u rasponima vrijednosti od 25 hiljada KM do dva miliona, na period od sedam godina, sa grejs periodom do maksimalno godinu dana i ono što je možda najvažnije za budue potencijalne korisnike sredstava, uz kamatnu stopu od nula posto“, izjavio je Darko Tišma, CRP Tuzla.

Na uspostavi Revolving fonda za finansiranje energetski efikasnih projekata radili su zajedno Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske uz tehničku asistenciju UNDP-a. Uspostavom ovog finansijskog mehanizma specijaliziranog za finansiranje jasno definiranih vrsta projekata, stvara se mogućnost značajnog promicanja energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u javnom i privatnom sektoru.

„Suštinski prinip je da da Fond obezbjeđuje određena sredstva, korisnici dobijaju ta sredstva i iz postignutih ušteda iz energetske efikasnosti oni vraćaju ta sredstva nazad u fond i to je revolving zato što se stalno obnavlja i on se puni. Kompleksna je to tema ali evo pojednostavljeno tako bi to izgledalo“, izjavila je Danijela Kardaš, projektni asistent u projektu „Zeleni ekonomski razvoj“ – GED.

Oblsat energestke efikasnosti se konstantno mijenja sa razvojem tehnologija i tehnika, a upravo nova dostignuća iz ove oblasti predstavljena su zainteresovanim predstavnicima privatnog i javnog sektora koji žele aplicirati za sredstva iz revolnivg fonda.