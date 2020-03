EU će pomoći BiH u obezbjeđivanju medicinske opreme i ublažavanju posljedica COVID-19 na ekonomiju

EU razmatra dva načina pružanja pomoći BiH koja uključuju brzu podršku u obezbjeđivanju medicinske opreme u vrijednosti do 7 miliona eura, kao i srednjoročno prilagođavanje i primjenu podrške EU u iznosu do 50 miliona eura za programe ekonomskog razvoja.

Ambasador EU u BiH Johann Sattler je izjavio: “Evropska unija je i u prošlosti bila uz Bosnu i Hercegovinu, kao što je to bio slučaj sa našom pomoći za oporavak od posljedica poplava u 2014. godini. Hitne mjere koje trenutno poduzimamo su vezane za prioritetnu medicinsku opremu, oko čega smo u kontaktu sa UNDP-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom. To uključuje zalihe za bolnice i sl. Također radimo na oslobađanju sredstava u vrijednosti do pet miliona eura za istu ovu namjenu, a koja bi bila dostupna kasnije, nakon što BiH potpiše finansijski sporazum IPA 2020.”

U suradnji sa partnerima, EU također radi na prilagodbi tekućih i planiranih programa/projekata ekonomskog razvoja (kao što su programi podrške biznisima, poljoprivredi te malim i srednjim preduzećima) kako bi doprinijeli ublažavanju posljedica korona virusa COVID-19 po privredu u BiH.