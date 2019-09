EU i MMF upozoravaju: Budžeti treba da budu bliži građanima

Iako EU godinama upozorava BiH da se budžetski prihodi, rashodi i trošenje novca poreskih obveznika ne prikazuju na transparentan način, vlasti na različitim nivoima u zemlji uporno izbjegavaju primijeniti evropske standarde u ovoj oblasti.

”Nijedan nivo vlasti u BiH ne prikazuje budžet na način koji bi bio lako shvatljiv. Kako bi javnost bila u stanju da razumije budžet, mora biti pojačana građanska prisutnost prilikom njihovog kreiranja. Potrebno je poboljšati i izvještavanje o budžetu tokom budžetske godine”, stoji u posljednjem objavljenom Mišljenju Evropske komisije o kandidaturi BiH za članstvo.

Poseban problem, smatra Evropska komisija, je činjenica da se i dalje razni rashodi nalaze van budžeta.

”Posebno se odnosi na socijalne doprinose i penzije, koje predstavljaju značajan dio javnih fondova, a njima se upravlja izvan budžetskog planiranja, koji u većini slučajeva niti su integrisani u proces planiranja niti se nalaze u budžetskoj dokumentaciji”, navode oni.

Ističu da, osim što nema dovoljne transparentnosti ni usklađenosti različitih budžeta, budžetske informacije koje postoje su neadekvatne i nekompletne, a procjena ukupne budžetske i fiskalne politike je nepregledna.

Endrju Džuvel, novi stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u BiH, kaže da je ta institucija saglasna s procjenama EU o potrebama poboljšanja budžetske transparentnosti.

”Pozitivno je to što svi nivoi vlasti publikuju izvještaje o budžetima i njihovim izvršenjima, ali to nije dovoljno. Kao što je EU napomenula, problem je nedostatak harmonizacije. Institucije BiH, entiteta i Brčko distrikta ne koriste iste računovodstvene kodove i osnove. I ne samo to, zahvati u budžete se takođe razlikuju. Rezultat toga je da je teško upoređivati budžete jedne s drugima, a konsolidaciju je moguće ostvariti samo primjenjujući međunarodne standarde i metodologije o izvještavanju”, kaže Džuvel.

Naglasio je da MMF ohrabruje sve nivoe vlasti da objavljuju budžet na način koji je shvatljiv građanima, kako bi se poboljšala transparentnost.

”Takođe smo pozvali vlasti da poboljšaju srednjoročno fiskalno planiranje i da ojačaju nadgledanje javnog finansijskog menadžmenta. U tom smislu, važno je da se obezbijedi nezavisnost revizorskih institucija i izvještavanje o napretku u implementaciji preporuka”, naglasio je on.

I MMF se, kako kaže Džuvel, slaže da je potrebno više transparentnosti kad su u pitanju javni vanbudžetski fondovi, uz napomenu da to uključuje potrošnju u javnim preduzećima u kojima ne postoje iscrpni i ažurirani podaci.

(RTV Slon/Nezavisne novine)