EU ulaže 10 miliona eura u deminiranje tla u BiH

Mine u našoj zemlji predstavljaju direktnu opasnost po život pola miliona ljudi. Tako je BiH, i nakon 24 godine od rata minama najzagađenija evropska država. Da su mine veliki problem pokazuje i podatak da je u ovom poslijeratnom periodu od eksplozije mine stradalo više od 1800 ljudi.

”Činjenica je da je 2% teritorije BiH i dalje zagađeno, a da nova deminerska Strategija kaže da bi taj posao trebali završiti do 2025. godine. Da bi to implementirali moramo svi raditi na podizanju produktivnosti i na projektu Opća procjena minskih površina koji predviđa da se ukupne površine smanje i da fokus bude na minskim poljima i uski prostor oko njih” rekao je general bojnik Ivica Jerkić, zamjenik načelnika zajedničkog stožera OS BiH.

A kada kažemo 2%, ne zvuči mnogo, no riječ je o više od 1.000 kvadratnih kilometara kontaminiranih minama koje ugrožavaju više od pola miliona bh. stanovnika. Upravo zbog ovih podataka, važna je implementacija Strategije za protivminsko djelovanje, a to zahtjeva značajna finansijska sredstva. No, u deminiranje se i do sada ulagalo. Tako je Evropska unija od ‘96. godine uložila oko 46 miliona eura, a iz delegacije EU najavljuju i nova značajna ulaganja.

”I dalje je suviše mina u BiH i ovo je zemlja sa najvećim brojem mina u Evropi. Radimo u pravcu realizacije zajedničkog cilja i radimo na tome da ova zemlja bude bez mina do 2025. godine. Napomena, početkom ove godine usvojena je nova strategija za deminiranje. Zadovoljstvo mi je da će EU pružiti podršku u realizaciji ovog projekta i uložiti 10 miliona eura” kazao je Lars Gunnar Wigermark, šef Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije u BiH.

2,9% teritorije TK ‘zagađeno’ minama

Značajan dio novca očekuje se i u našem kantonu, koji je među zagađenijim u BiH – oko 2,9% teritorije TK vodi se kao minski – sumnjivo tlo. Na projektu ‘oslobađanja’ zemljišta od mina rade Oružane snage BiH uz podršku EU i stranih država, a tu su i civilne zaštite te privatne ili humanitarne deminerske organizacije.

”Ostalo je jako puno posla koji treba uraditi zato je meni jako drago što mogu zajedno sa Delegacijom EU i Oružanim snagama BiH nastaviti raditi na projektu čišćenja minsko sumnjivih površina u BiH za dobrobit svih ljudi u ovoj zemlji i za njihovu budućnost” objasnio je general Martin Dorfer, zapovjednik EUFOR-a u BiH.

A da bi pokazatelji bili još bolji potrebno je veće ulaganje bh. institucija u deminiranje. U konačnici, sačuvati jedan život nema svoju cijenu. Ipak, s druge strane potrebna je i veća svjesnost samih građana. Zbog toga su iz Kantonalne uprave civilne zaštite uputili apel građanima da obavijeste civilnu zaštitu, policiju i BH MAC ukoliko uoče mine, kako bi što više života ljudi bilo sačuvano; sve dok se do kraja ne implementira, kako kažu neki iz deminerske struke: utopistička Strategija bosanskohercegovačkog deminiranja.