Evo kada nam stiže ramazan i bajrami u narednoj godini

Prema vaktiji i hidžretskom kalendaru za 2026. godinu, raspored značajnih islamskih datuma već je poznat, a mi u nastavku donosimo pregled datuma kada nam stiže ramazan i bajrami u narednoj godini.

Ramazan

Ramazan u 2026. godini počinje u četvrtak, 19. februara, kada nastupa prvi dan posta. Noć uoči toga, odnosno u srijedu 18. februara, klanjat će se prva teravija, čime zvanično započinje mjesec posta, ibadeta i duhovne obnove. Ramazan će trajati 29 dana, a tokom ovog mjeseca vjernici će obilježiti i Lejletul-Bedr, koja pada u petak 6. marta. Posebno značajna noć, Lejletul-Kadr, prema vaktiji nastupa u noći sa nedjelje na ponedjeljak, odnosno 16. marta 2026. godine.

Ramazanski bajram u 2026. godini obilježavat će se tri dana. Prvi dan Bajrama je u petak, 20. marta. Ovi datumi označavaju kraj posta i početak bajramskih susreta, obilazaka porodice i prijatelja, te jačanja zajedništva.

Kurban Bajram

Kada je riječ o Kurban bajramu, prvi dan Kurban bajrama je u srijedu 27. maja i traje ukupno četiri dana.