Evropska sedmica sporta u organizaciji Olimpijskog komiteta BiH

U sklopu realizacije projekta “EU4Youth – European Week of Sport Beyond Borders in the Western Balkans”, koji sufinansira Evropska unija, Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine u septembru obilježava Evropsku sedmicu sporta kroz organizaciju niza aktivnosti i sportskih događaja.

Evropska sedmica sporta je inicijativa Evropske komisije za promovisanje sporta i tjelesne aktivnosti u cijeloj Evropi pod sloganom #BeActive. Stoga i Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine ima za cilj promociju i podizanje svijesti o neophodnosti povećanja bavljena fizičkom aktivnošću i sportom kod šire publike diljem Bosne i Hercegovine.

Prvi događaj “Škola atletike u Mostaru” održat će se na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru – Nastavnički fakultet, a planirane aktivnosti su takmičenja djece na 60m, skok udalj, prenos loptica, bacanje vortexa, štafetne igrice i zajedničko druženje. Ovaj događaj planiran je za 24. septembar u 10 sati i trajat će do 14.30.

U nedjelju, 25. septembra, u fiskulturnoj sali sportske dvorane Obilićevo u Banjoj Luci, Judo klub Borac organizirat će aktivnosti četiri sporta i školu sporta, sportove na tatamiju: judo i karate, sportove sa loptom: košarka i nogomet, te školu sportova sa rekvizitama: trčanje u vrećama, trke sa preponama i između dvije vatre. Događaj počinje u 10 sati sa planiranim trajanjem do 15 sati.

Škola fudbala Valter će u Sarajevu 30. septemra organizirati druženje i aktivnosti s mladim fudbalerima na terenima Zetra od 18 sati. Planirane aktivnosti vezane su za nogomet, ali i druge zanimljive igre u kojima će prisutni uživati.

Ambasadori Evropske sedmice sporta su vrhunske sportistkinje Lejla Tanović i Lana Pudar, koje aktivno žive sport, njegove vrijednosti i ideale, šireći pozitivan stav i uticaj na širu društvenu zajednicu.

Učešće na sve događaje u okviru Evropske sedmice sporta je besplatno, a iz Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine pozivaju građane da se pokrenu i budu aktivni, jer fizička aktivnost podstiče kreativnost – ona je izvor radosti i postignuća, saopćio je organizator.