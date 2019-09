Evropski dan jezika obilježen na Filozofskom fakultetu u Tuzli

Stara je mudrost da “koliko jezika govoriš, toliko vrijediš”. Sudeći po tome, studenti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli prava su dragocjenost jer se upravo na hodnicima ovog fakulteta danas govorilo engleski, njemački, francuski, italijskani, španski, norveški…a sve to povodom obilježavanja Evropskog dana jezika čiji primarni cilj i jeste promocija jezika, podsticaj jezičke i kulturne različitosti, ukazivanje na važnost učenja jezika i cijeloživotnog učenja stranih jezika.

„Na Filozofskom fakultetu postoje studijski programi za negleski, njemački, turski, bosnaski jezik i književnost i nekako i kroz to i mi dajemo svoj doprinost misiji Evropske unije, jer poznavati neki strani jezik i to ne samo engleski je veliko bogatstvo. Nekada je dovoljno da poznajete i po neku riječ, pa će vam to omogućit da sklopite neko poznanstvo i da vam se otvore neka nova vrata“, izjavila je prof. dr. sci. Nermina Hadžigrahić, rektorica Univerziteta u Tuzli.

Poznavanje stranih jezika pruža mnogobrojne prednosti prilikom zapošljavanja i omogućava brže napredovanje u poslu. Govoriti strane jezike znači bolje razumjeti i lakše upoznati kulture drugih naroda, a upravo to je jedan od ciljeva Evropskog dana jezika.

„Učenje drugih jezika približava nas drugim kulturama i otvara vrata ka drugačijem razmišljanju, drugačijim osjećanjima, otkrivanju novih i drugačijih stvari i boljem razumijevanju drugih i na kraju doprinosi da svako od nas bude otvoreniji i humaniji“, kazao je Jean-Christofe Thiabaud, savjetnik za saradnju i kulturu u Ambasadi R. Francuske u BiH.

Potreba za učenjem stranih jezika nikada nije bila veća što zbog migracija stanovništva, što zbog studiranja u inostranstvu. Poslodavci sve češće kao jedan od osnovnih preduslova za zapošljavanje zahtjevaju da radnici govore više stranih jezika jer firme posluju van granica svoje države. Zbog toga je poznavanje stranih jezika dio osnovne naobrazbe mladih, ali i izazov koji se sve češće postavlja pred starije generacije.