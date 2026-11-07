Evropski dan nauke: Zašto je 7. novembar važan za obrazovanje i istraživanje?

Evropski dan nauke obilježava se danas, 7. novembra, s ciljem skretanja pažnje na značaj naučnih istraživanja, obrazovanja i primjene znanja u svakodnevnom životu. Ovaj datum prilika je da se govori o položaju naučnika, ulaganjima u istraživanja i mogućnostima koje nauka otvara mladim ljudima.

Naučna dostignuća oblikuju gotovo svaki segment savremenog društva, od medicine i novih tehnologija do poljoprivrede, energetike i zaštite okoliša. Iza brojnih rješenja koja danas koristimo nalaze se godine istraživanja, provjeravanja rezultata i rada stručnjaka.

Obilježavanje Evropskog dana nauke posebno je značajno za obrazovne i istraživačke ustanove jer podstiče interesovanje učenika i studenata za naučne discipline, eksperimentisanje i kritičko razmišljanje.

Evropski dan nauke i značaj ulaganja u znanje

Za Bosnu i Hercegovinu razvoj nauke povezan je s mogućnostima modernizacije obrazovanja, jačanja domaćih istraživačkih institucija i stvaranja boljih uslova za mlade stručnjake.

Univerziteti, istraživački centri i škole imaju važnu ulogu u povezivanju teorijskog znanja s praktičnim problemima. Naučna istraživanja mogu doprinijeti unapređenju zdravstvene zaštite, proizvodnje hrane, zaštite prirodnih resursa i razvoja novih tehnologija.

Značaj Evropskog dana nauke ranije je isticalo i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, koje je 2019. godine uputilo čestitku akademskoj i naučnoj zajednici povodom ovog datuma.

Kada se obilježava Svjetski dan nauke?

Evropski dan nauke ne treba poistovjećivati sa Svjetskim danom nauke za mir i razvoj, koji se obilježava 10. novembra, pod pokroviteljstvom UNESCO-a.

Svjetski dan nauke UNESCO je proglasio 2001. godine, a prvi put je obilježen 2002. godine. Njegova svrha je približavanje naučnih dostignuća javnosti i jačanje saradnje između naučne zajednice i društva.

Federacija Bosne i Hercegovine ima i vlastiti Dan nauke, koji se obilježava 12. decembra, u znak sjećanja na naučno naslijeđe Vladimira Preloga, dobitnika Nobelove nagrade za hemiju 1975. godine.