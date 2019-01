Evropski pokret: Predsjedavanje Rumunije važno za BiH

Evropski pokret u Bosni i Hercegovini ocijenio je danas da je šestomjesečno predsjedavanje Rumunije Evropskom unijom od izuzetne važnosti za BiH jer bi BiH do maja, kada su planirani izbori za Evropski parlament, trebala učiniti sve da dobije kandidatski status za članstvu u Evropskoj uniji.

Kako su u saopćenju istaknuli, Rumunija je preuzela predsjedavanje Evropskom unijom, kojoj je ovo prvo predsjedavanje EU od priključenja 2007. godine, u ključnom trenutku jer bi sada trebalo definirati konture buduće Evropske unije nakon skorog izlaska Velike Britanije iz te zajednice 27 država.

U takvoj situaciji, Evropski pokret smatra da će biti vrlo teško očekivati da će Rumunija biti u prilici poput Bugarske, prije godinu dana, da u vrh svog predsjedavanja uvrsti teme i pitanja reintegracije Balkana u Evropsku uniju.

Pored problema s kojima se mora nositi EU ni mnoga druga svjetska pitanja i potencijalna žarišta, ne rade i neće se razvijati u našem interesu u nemirnom vremenu pred nama – ističu u Evropskom pokretu u BiH.

Stoga su pozvali bh. političare da se vrate izjavama o zajedničkom nastupu vezano za EU integracije te da se okonča proces predaje odgovora na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije te rade na formiraju vlasti na svim nivoima.

To je jedini način da BiH može očekivati i nadati se dobivanju kandidatskog statusa za članstvo u EU još u vrijeme do izbora za Evropski parlament i ovog aktualnog saziva Evropske komisije, a to bi donijelo relaksaciju političkih odnosa unutar BiH i u odnosima sa susjedima, prenosi FENA.

Ukoliko domaći političari ne počnu raditi na ovim pitanjima, teško će biti očekivati značajne pomake u vrijeme predsjedavanja Finske u drugoj polovini 2019. godine, u čijem mandatu će se formirati novi saziv EK, čime bi ova godina bila izgubljena za dobivanje kandidatskog statusa – stav je Evropskog pokreta.

Zbog toga bi se tek tokom predsjedavanja Hrvatske početkom 2020. godine BiH mogla vratiti na evropski kolosijek, što opet nije garancija, uzimajući u obzir otvorena pitanja, koja trenutno opterećuju dvije države.

Iz svih tih razloga predsjedavanje Rumunije je za BiH posebno važno jer bi euro-skeptici i desničari, kao protivnici daljnjeg proširenja EU, svaki pogrešan korak Rumunije koristili protiv eventualnih novih članica, ukazujući da nisu spremne za članstvo u EU.

No, s druge strane uspješno predsjedavanje Rumunije u teškim vremenima po Evropsku uniju, bio bi argument više za one, koji se još zalažu za integraciju preostalog dijela Balkana u EU, zaključio je Evropski pokret u BiH.