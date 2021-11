Evropsko taekwondo prvenstvo za juniore u Sarajevu – Uspjeh Azerbejdžanaca

Drugi dan evropskog taekwondo prvenstva za juniore završen je jučer. Na rasporedu su bile borbe u pet kategorija, juniori do 51kg, do 68kg i do 73kg, te juniorke do 42kg i 63kg. Najbolje rezultate ostvarila je reprezentacija Azerbejdžana koji je osvojila dvije zlatne medalje.

U kategoriji juniora do 51 kilogram najbolji je bio Sayyad Dadashov iz Azerbejdžana, drugoplasirani je bio Leon Eloian iz Rusije, dok su bronzani bili Yunus Emre Tas iz Turske i Yones Darid Aulaqi iz Danske.

Lin Kovačić iz Slovenije bio je zlatni u kategoriji juniora do 68 kilograma, srebreni je bio Strahinja Milinković iz Srbije, dok su bronzane medalje osvojili Kiryl Dudarau iz Bjelorusije i Andrii Chumachenko iz Ukrajine.

Zlatnu medalju u kategoriji juniora do 73 kilograma osvojio je Yigithan Kilic iz Turske, srebreni je bio Mikel Fernandez iz Španije, a bronzani su bili Oleksandr Chumachenko iz Ukrajine i Adam Jochman iz Češke.

U kategoriji juniorki do 42 kilograma zlato je osvojila predstavnica Azerbejdžana Zemfira Hasanzade, srebro Giulia Galiero iz Italije, dok su Antonina Walczak iz Poljske i Nehir Genis iz Turske bile bronzane.

Najbolja u kategoriji juniorki do 63 kilograma bila je Vivana Marton iz Mađarske, srebrom se okitila Theopoula Sarvanaki iz Grčke, dok su bronzane medalje osvojile Vitaliya Lazuta iz Bjelorusije i Cloe Iglesias iz Španije.

Za Bosnu i Hercegovinu danas su nastupali Adin Šahić u kategoriji juniora do 51 kilogram, Muhamed Đonko u kategoriji juniora do 68 kilograma, Ira Grgić u kategoriji juniorki do 63 kilograma i Davud Mešinović u kategoriji juniora do 73 kilograma.

Jedinu pobjedu ostvario je Muhamed Đonko koji je bio bolji od predstavnika Švedske sa 31:26, ali je nakon poraza od reprezentativca Španije rezultatom 22:18 ostao bez borbe za medalju.

Evropsko prvenstvo se nastavlja sutra kada su na rasporedu borbe juniora i juniorki u ostalim kategorijama, saopćeno je iz Taekwondo saveza BiH.

RTV Slon/ Fena