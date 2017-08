Fabrika za preradu voća, povrća i začina „Semberka“ počela s otkupom prvih količina krompira i povrća

U toku je otkup prvih količina povrća za koje je početkom godine poljoprivrednicima iz Semberskog kraja podijeljen sadni materijal i gnojivo, saopćeno je između ostalog na press konferenciji u Fabrici za preradu voća , povrća i začina „Semberka“ u Janji.

”Nakon što smo u aprilu i maju prerađivali srijemoš, trenutno u fabrici proizvodimo začine i supe, a sada smo krenuli sa preradom krompira, nakon čega slijedi prerada mrkve i paštrnjka. Očekivane količine za preradu su 1500 t krompira, 3000 t mrkve i 3000 t paštrnjka, što zadovoljava potrebe punog kapaciteta fabrike, što znači da ćemo prerađivati 50 t svježeg povrća dnevno, sve do kraja godine. Nastavljena su velika ulaganja od strane kompanije Bingo u obnovu fabrike u vidu opreme i mašina koje će nam omogućiti da dobijemo kvalitetan proizvod uz kvalitetnu sirovinu. Zbog toga smo uveli i standard ISO 22000, a u toku su i pripreme za uvođenje Halal standarda. Kompanija Bingo zajedno sa Federalnim ministarstvom i Gradom Bijeljina podržala je poljoprivrednike u Semberiji omogućivši im besplatan sadni materijal i gnojivo. Otkup krompira je počeo prije pet dana i do sada je dovezeno 150 t što je omogućilo da krenemo sa preradom i sušenjem krompira. Izuzetno smo zadovoljni saradnjom sa Poljoprivrednom zadrugom „Agrofarmer“ i svim proizvođačima koje smo posjećivali od početne faze sijanja pa sve do vađenja”, rekao je Zlatan Pejić, rukovodilac Fabrike za preradu povrća, voća i začina „Semberka“.

Pored Semberskog dodatka jelima s povrćem od 5 kg,1000 g i 500 g u proteklih mjesec dana proizvedeni su i novi proizvodi Bio začin u staklenoj teglici 150 g,Semberski dodatak jelima s povrćem doypak pakovanje sa zipom 250 g,te Semberske supe u tri okusa.

„Osim Semberskog dodatka jelima od 5 kg, 1 kg i 500 g u proteklih mjesec dana proizveli smo i Semberski dodatak jelima od 250 g doypack pakovanje sa zipom, te Bio začin od 150 g, pakovan u staklenim teglicama. Nakon 6 godina ponovo smo proizveli tradicionalne „Semberske supe“ i to u tri okusa: Semberska kokošija supa, Semberska goveđa supa i Semberska povrtna supa. U narednom periodu planiramo da na tržište plasiramo još novih proizvoda od kojih će biti supe u još nekoliko okusa, te komercijalna pakovanja sušenog povrća. Osnovne karakteristike naših proizvoda su kvalitet i tradicionalna receptura.“ , kazala je Sanela Telalović-Adanalić, tehnolog.

Mujo Bogaljević, predsjednik poljoprivredne zadruge „Agrofarmer“ Janja, izrazio je zadovoljstvo realizovanim projektom i pohvalio je saradnju kompanije Bingo, Federalnog ministarstva raseljenih lica i Grada Bijeljina:

”Kao organizator proizvodnje zahvaljujem svima koji su doprinijeli da sada ubiremo plodove našeg rada tj. Kompaniji Bingo d.o.o , Ministarstvu za raseljena lica i izbjeglice i Gradu Bijeljina. Ovo je prvi projekat i prva godina saradnje sa prerađivačima. Saradnja je za sada dobra ,proizvođači su zadovoljni. Prinosi su nešto ispod očekivanih zbog ekstremnih uslova proizvodnje, sušna je godina, te iako smo imali navodnjavanje na nekim parcelama, rod je nešto ispod očekivanja. Neke parcele nisu ni imale mogućnost navodnjavanja.U svakom slučaju iskustvo više za proizvođače jer su ovo sorte krompira koje se prvi put rade na ovim prostorima . Pored ovog projekta OPZ ”Agrofarmer” ima saradnju sa Bingom kroz otkup svježeg povrća iz Semberije. Za sada je to tri puta sedmično. Svježe povrće iz Semberije može se pronaći na policama Binga, što predstavlja dodatnu promociju našeg kraja”.

