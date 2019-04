Novalić: Kina je sve prisutnija u Bosni i Hercegovini na svim poljima

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić primio je danas u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu u nastupnu posjetu ambasadora Narodne Republike Kine u BiH Ji Pinga s kojim je razgovarao o dostignutom stepenu odnosa BiH s ovom velikom zemljom i mogućnostima njihovog daljeg razvoja i unapređenja.

Kineski diplomata zahvalio je Novaliću na prrijemu i podršci koju je, zajedno sa svojim saradnicima, pružio prilikom pregovora o početku provedbe velikog energetskog projekta Blok 7 Termoelektrane Tuzla. Istaknuto je da je to projekt u kojem će biti korišteno ogromno kinesko znanje i iskustvo u ovoj oblasti i primijenjene najsavremenije evropske i američke tehnologije.

Kina je sve prisutnija u Bosni i Hercegovini na svim poljima, a posebno u oblasti energetike, saobraćaja i turističke razmjene, čemu je značajno doprinijelo uvođenje bezviznog režima za građane – rekao je federalni premijer.

Kineski diplomata je naglasio da je njegova zemlja partner na ovogodišnjem Mostarskom sajmu, gdje se očekuje dolazak predstavnika 90 kompanija zainteresiranih za suradnju s bh. privrednicima.

Inače, saradnja je znatno ojačala nakon Inicijative 16+1 koju je NR Kina pokrenula 2012. godine s ciljem intenziviranja i širenja saradnje sa 11 zemalja Evropske unije i pet balkanskih, među kojima je i Bosna i Hercegovina.

Ambasador NR Kine je uputio poziv federalnom premijeru da posjeti Knjegovu zemlju, na čemu je Novalić zahvalio i rekao da bi mu to bilo zadovoljstvo, istakavši da mu nedostatak vremena to do sada nije dozvolio.