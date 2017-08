Federalna uprava civilne zaštite: U toku obuka za potrage i spašavanje

Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) svakodnevno rade na edukaciji i osposobljavanju kako bi što efikasnije odgovorili na sve postavljene izazove.

U toku je obuka za potrage i spašavanje za oko 200 pripadnika FUCZ, koju provode instruktori Saveza gorskih službi spašavanja (GSS) u BiH, a danas je na Igmanu održan terenski dio obuke za jednu grupu polaznika.

Uposlenik FUCZ i instruktor za gorsko spašavanje i vođenje potraga u Savezu GSS u BiH Sabahudin Spahović je u razgovoru za Fenu kazao da je obuka koncipirana tako da pripadnici FUCZ prođu osnovnu obuku za traganje za nestalim osobama, s obzirom na to da se FUCZ razvija u tom pravcu traganja za izgubljenim osobama.

Po njegovim riječima, treća grupa ljudi prolazi tu obuku, od planiranih pet grupa koje će obuhvatiti oko 200 pripadnika FUCZ.

– Federalna uprava je naručilac ove obuke, a obuku provode instruktori Saveza GSS-a u BiH. Teoretski dio nastave je proveden u prostorijama FUCZ i obrađene su sve teme koje su vezane za potrage, počev od uvoda u problematiku potraga, rizika koje nosi potraga, preko upotrebe digitalne kartografije, GPS-ova i topografskih karata – naveo je Spahović.

Dodao je da danas na terenu, na lokalitetu Grkarica, na planini Igman, provode terensku obuku, planirani dio praktične obuke. Nakon toga će uslijediti mini ispit za sve polaznike obuke koji će morati zadovoljiti određene standarde kako bi dobili certifikat za samostalan rad na terenu.

Spahović ističe da je jako bitno da imaju što veći broj obučenih ljudi, spremnih da u svakom momentu odgovore na izazove koji se postavljaju pred njih, kada su u pitanju potrage.

– Jako je bitno da su ljudi osposobljeni, spremni na izazove u svakom momentu, bez obzira na to kakvi vremenski uslovi vladali, da li je snijeg, kiša. Znamo često reći da nema lošeg terena, nego ima samo loša oprema. U tom pravcu, FUCZ poduzima određene korake kako bi i adekvatno opremila svoje pripadnike da mogu raditi na terenu – kazao je Spahović.

On napominje da, nažalost, ima sve više ljudi koji misle da poznaju planinu i precjenjuju svoje mogućnosti, “jednostavno su preambiciozni, nepripremljeni i dolazi do gubiljenja u planini, do stradanja, povreda i tada se mora djelovati na terenu, da li izvlačiti unesrećenu osobu, a nažalost ima i smrtnih posljedica, kada izvlačimo mrtvu osobu“.

Naglašava da je to posljedica neobavještenosti, nepripremljenosti ljudi koji pohode planine. Također, ističe da se veliki problem javlja sa stranim turistima koji sve više u posljednje vrijeme dolaze na naše planine.

– Drago mi je da uživaju u tome, ali bih apelirao i na turističke agencije i sve ljude koji se bave turizmom, pogotovo planinskim turizmom da obavijeste na neki način lokalna planinarska društva, stanice gorskih službi spašavanja kako bi mi znali kuda, u kom pravcu se kreću te osobe, šta je njihov plan, koji je mogući pravac kretanja, koliko misle boraviti tu. Bitna nam je informacija da znamo u datom momentu, ako se nešto desi da možemo djelovati na vrijeme, jer puno vremena gubimo prikupljajući informacije gdje se određena osoba nalazi, koliko je osoba na terenu, kakav im je bio plan, da li imaju opremu…- priča Spahović.

Kaže da sve to usporava njihov rad kao spasavalaca na terenu te dodaje da, kad imaju kvalitetnu informaciju na vrijeme, vrlo lako mogu djelovati.

Apelirao je na sve da preventivno djeluju, na sve one koji pohode planinu da se informiraju, prije svega, kakva je to planina, kakve opasnosti vrebaju na toj planini i sve što može biti od značaja za njih.

On smatra da, prije svega, treba probuditi svijest ljudi o fizičkoj spremi kad se kreće u planinu. Drugo na šta treba obratiti pažnju je da imaju adekvatnu opremu, da ponesu dovoljnu količinu vode, hrane, presvlaka, po mogućnosti da ponesu neku kartu po kojoj će se orijentirati.

– Svi danas imamo pametne telefone. Nekad postoji problem da nemamo pokrivenost signalom određenog dijela terena pa ne možemo poslati koordinate naše lokacije, ali možemo se izvući na neki dio terena gdje imamo signal, poslat SMS poruku, javiti gdje smo. Sve su to neke sitnice, ali su jako bitno za sve one koji pohode planinu – kazao je Spahović, te na kraju naglasio da nikako ne smijemo precjenjivati svoje mogućnosti, jer ta precjenjenost i dovodi do posljedica.

Predsjednik Saveza gorskih službi spašavanja u BiH, instruktor za vođenje potraga, Zdenko Marić je kazao da GSS u BiH ima obučene i certificirane instruktore za vođenje potraga koji rade obuku.

– Cilj obuke je da se što više ljudi nauči, educira u traženju nestalih i izgubljenih osoba na jedan moderan način – naveo je on.

Po njegovim riječima, potrage koje se rade po toj teoriji potraga su, pokazalo se već zadnjih godina u svijetu, daleko efikasnije od klasičnih potraga koje su do sada vođene.

– Počeli smo učiti tu metodu traganja za izgubljenim i nestalim osobama prije šest godina i već sada možemo reći da smo učinili mnogo u tom pravcu, da su već naše potrage puno efikasnije. Ove metode su daleko efikasnije, one jesu malo složenije, traže učenje, stalni trening, stalnu vježbu – naglašava Marić.

Po njegovim riječima, direktor FUCZ Fahrudin Solak je inicirao da se ekipa FUCZ obuči za ovaj novi način traganja i time zapravo indirektno i direktno povećava sigurnost ljudi u cijeloj BiH. Istaknuo je da je edukacija i obučenost od presudnog značaja za preživljavanje ljudi koje zatekne nevolja u planinama, napominjući da se vrlo lako to događa, naročito strancima koji nisu vični našim planinama, pa se brzo izgube.

– Nemaju informaciju, ne žele da se ozbiljno pripreme za odlazak u planinu nego pođu, kako naš narod kaže, „grlom u jagode“ i vrlo brzo se nađu u novolji – naveo je Marić, dodajući da je vrijeme presudno, da što prije nađu izgubljenu osobu, da joj pruže prvu pomoć i transportiraju je u dolinu.

Naglašava da je edukacija na prvom mjestu.

– Kad se zna kako se to radi, onda to ide puno brže i puno bolje i svi ljudi koji se kreću u prirodi imaju jednu sigurnost što se tiče spašavanja. Mada bi bilo još bolje da oni krenu u prirodu bolje pripremljeni, da imaju bolje informacije, da uzmu naše domaće certificirane vodiče kojih imamo po cijeloj BiH, koji će ih voditi u planinu – zaključio je Marić.