Federalni parlament nije ispoštovao rok za davanje saglasnosti: Blok 7 čeka novu vlast!

Projekat gradnje Bloka 7, vrijednog milijardu i po maraka, prema svemu sudeći, čekat će novu vlast. Nakon što je Vlada FBiH dala saglasnost, na potezu je bio Federalni parlament da potvrdi kreditno zaduženje Elektroprivrede BiH kod Izvozno-uvozne banke Narodne Republike Kine od 614 miliona eura. Međutim, Parlament ne zasjeda. To može značiti da se priča vraća na početak.

“Treba reći da je predsjedavajući Zastupničkog dom po Poslovniku ovlašten da zakazuje i predlaže sjednice i predlaže dnevni red – do dana današnjeg to se nije desilo i vjerovatno zbog odnosa unutar same vladajuće većine”, kaže SDP-ov Elvir Karajbić.

Energetska zajednica ranije je pozvala Federalni parlament da ne odobrava garanciju za kredit. Pisano upozorenje, osim parlamentaraca, dobilo je i Vijeće za državnu pomoć BiH u kojem Energetska zajednica upozorava da izdavanje garancije za izgradnju Bloka 7 nije u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći.

“Jedan element je to da je garancija data za 80% cijelog projekta, a ne za 80% kredita. Drugi element koji nije uredu je taj da bi mogla Elektroprivreda BiH razdvojiti reguliranje djelatnosti od komercijalnih djelatnosti unutar sebe – to još nije napravljeno”, kaže Janez Kopač, generalni direktor Energetske zajednice.

Iz Vijeća za državnu pomoć poručuju da je odluka donesena u skladu s pozitivnim propisima u BiH iz oblasti državne pomoći: “Kršenje Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice može se utvrditi samo u postupku pred Energetskom zajednicom u skladu s pravilima za rješavanje sporova o Energetskoj zajednici”.

Iz Energetske zajednice upozoravaju da BiH kao članica mora poštovati pravila o državnoj pomoći. U suprotnom, otvorena je opcija pokretanja prekršajnog postupka. Državni resorni ministar Mirko Šarović smatra da je riječ o pojedinačnim stavovima: “Energetska zajednica ne može svoj stav iznositi kroz izjavu generalnog direktora Energetske zajednice gospodina Janeza Kopača. To je njegov lični stav. Ako želi da se umiješa u ovaj proces, Energetska zajednica treba da otvori tzv. slučaj oko Bloka 7 TE Tuzla i da kroz drugi proces utvrdi da davanje garancija i državna pomoć nije u skladu sa standardima i pravilima”.

Resorni ministar Nermin Džindić nije odgovarao na naše pozive. Inače, na pravila su ranije upozorili i delegati u Domu naroda Federalnog parlamenta.

“Ukoliko je bilo nekih proceduralnih grešaka Vlade, sigurno je da ozbiljno trebaju uzeti u razmatranje pismo koje su dobili i da sve nejasnoće koje su preistekle i ukoliko ih ima – da ih otklone u narednom periodu”, upozorava Osman Ćatić, predsjednik Kluba Bošnjaka u Domu naroda FBiH (SDA).

Stručnjaci smatraju da se o projektu koji je od strateškog značaja za Federaciju – mora dogovarati s Evropskom komisijom.

Inače u javnosti kruže glasine da kineski investitori i nisu poželjni na evropskom tlu, te bi se to moglo prelomiti u slučaju Bloka 7. Ukoliko dođe do scenarija da Energetska zajednica povede postupak protiv BiH, konačnu odluku donosi Ministarska konferencija Energetske zajednice, a to bi trajalo namanje dvije godine.

(RTV Slon/FTV)