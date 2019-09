Festival ”Vezeni most” krajem oktobra u Tuzli, nominovano osam radova za nagradu ”Mali princ”

Pripreme za ovogodišnji, 16. Međunarodni dječiji festival ”Vezeni most” u punom su jeku. Na adresu organizatora ove manifestacije počele su pristizati i prijave mladih književnika, učenika osnovnih škola na osnovu Konkursa, a tema je slobodna. Rok za dostavljanje radova je do 15. oktobra. Bit će nagrađena po tri rada u kategoriji od prvog do petog i od šestog do devetog razreda. A za nagradu ”Mali princ” glavno priznanje festivala ”Vezeni most” takmiči se osam djela autora iz BiH, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, po dva iz svake zemlje.

”Mislim da je ova nagrada ”Mali princ” koja je jedina regionalna nagrada, jer su se sve druge zatvorile u svoje nacionalne okvire i granice, da je ona potakla i izdavače da se potakmiče u opremi knjige i ozbiljnom izdavačkom programu, tako da svake godine imamo sve bolje knjige”, kaže Šimo Ešić, predsjednik Organizacionog odbora festivala ”Vezeni most”.

Tokom festivala bit će dodijeljena i nagrada ”Mali princ” za doprinos razvoju dječije književnosti koju će dobiti Kemal Mahmutefendić, književnik iz Zenice. Objavio je više od 60 knjiga različitih književnih žanrova, a najviše domete ostvario je u poeziji za odrasle i pripovijedanje za djecu.

”On je inače pisac iz lektire i čovjek koji je i prije zaslužio da dobije tu nagradu. Ali i ovo je dobar trenutak u kojem se njemu dodjeljuje nagrada. Sve nas raduje ova nagrada njemu i susret s njim na ovim 16. susretima”, navodi Zejćir Hasić, član Organizacionog odbora festivala ”Vezeni most”.

Ove godine festival će imati i gosta ilustratora. To je Emir Durmišević, sarajevski umjetnik koji je već uradio reklamni plakat za festival. Tokom manifestacije priredit će i samostalnu izložbu ilustracija koja će biti otvorena od 22. do 30. oktobra.

”Imamo tu čast i zadovoljstvo, drago nam je što takav umjetnik poznate sarajevske škole slikanja dolazi u naš grad da se predstavi nama sa svojim radovima. Za našu kuću je do sada uradio nekoliko slikovnica ilustracija, najpoznatija je Esma Sultanija”, ističe Selmir Pajazetović, član Organizacionog odbora festivala ”Vezeni most”.

Ovogodišnji Međunarodni dječiji festival ”Vezeni most” obilježit će brojne aktivnosti poput posjeta pisaca bibliotekama na području TK, predstavljanja novih dječijih knjiga, parade maski i kostima, te kreativnog maratona. ”Vezeni most” će biti otvoren 22-og i trajat će do 24. oktobra.