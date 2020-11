FHMZ – Do kraja sedmice umjereno do pretežno oblačno i relativno toplo vrijeme

Na prostoru Bosne i Hercegovine do kraja sedmice preovladavat će umjereno do pretežno oblačno i relativno toplo vrijeme za ovo doba godine.

U srijedu i četvrtak, 4. i 5. novembra prognozira se slaba kiša, sa većom vjerovatnoćom na sjeveru i uz rubna područja.

Temperature zraka bit će nešto malo veće od prosječnih, bez mogućnosti pojave mraza. Za dane vikenda stabilno, pretežno sunčano i svježije.

Jutarnje temperature zraka u Bosni varirat će od 8 do 14, na jugu zemlje do 16 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni između 13 i 18, u Hercegovini do 22 stepena.

Stabilno i pretežno sunčano vrijeme zadržat će se i početkom sljedeće sedmice, 9. novembra.

Prema raspoloživim sinoptičkim proračunima kiša se očekuje u petak 13. novembra i za dane vikenda.

Minimalne temperature zraka varirat će između 4 i 9 u Bosni, do 12 u Hercegovini. Maksimalne temperature kretat će se između 8 i 14 u Bosni, do jugu Hercegovine do 18 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.