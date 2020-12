FHMZ: Pretežno oblačno vrijeme u Bosni i naredne sedmice, sunčano u Hercegovini

U većem dijelu Bosne danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme, povremeno i ponegdje sa slabom kišom ili rosuljom, javlja Federalni hidrometeorološki zavod biH.

U višim područjima centralne i istočne Bosna i na planinama povremeno sa slabim snijegom ili susnježicom. U Hercegovini i na jugozaopadu Bosne bit će pretežno sunčano. Vjetar u Bosni uglavnom slab sjevereni, a u Hercegovini umjerena bura. Dnevna temperatura od tri do osam, na jugu od deset do 14 stepeni.

U ponedjeljak, 14. decembra u Hercegovini i na jugozapadu Bosne bit će pretežno sunčano. U ostatku zemlje pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje poslije podne. Vjetar u Bosni slab do umjeren uglavnom sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura od minus dva do četiri, na jugu od tri do sedam, a dnevna od tri do osam, na jugu od deset do 14 stepeni.

Dugotrajna magla i niska naoblaka najavljena je za utorak 15. decembra u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove. U ostatku naše zemlje pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus tri do dva, na jugu od tri do sedam, a dnevna od pet do deset, na jugu 13 stepeni. U područjima sa dugotrajnom maglom temperatura zraka od jedan do 4 stepena.

Umjereno do pretežno oblačno vrijeme bit će i u srijedu, 16. decembra. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla. Krajem dana ili u večernjim satima ponegdje u Bosni je moguća slaba i kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od minus jedan do četiri, na jugu do sedam, a dnevna od pet do deset, na jugu do 13 stepeni.

U četvrtak, 17. decembra u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove također nas očekuje dugotrajna magla i niska naoblaka. U ostatku zemlje bit će sunčano. Jutarnja temperatura od nula do šest, na jugu do osam, a dnevna od četiri do devet, na jugu do 13 stepeni, saopćeno je iz FHMZ.