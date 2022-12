FHMZ: Prvi dani zime uz više sunčanih intervala

U sedmici ispred nas, kalendarski stiže i astronomska zima. Prvi dani zime proteći će u stabilnim vremenskim prilikama, uz nešto više sunčanih intervala. Više

sunca očekuje se na području Hercegovine. Jutra će biti hladna, sa slabim mrazom u

Bosni koji će u drugom dijelu sedmice izostati.

Dnevne temperature tokom sedmice će rasti i dosezati u mnogim krajevima iznad 10 stepeni. U prijepodnevnim satima moguća je magla ili niska oblačnost u kotlinama i duž riječnih tokova u Bosni.

Jutarnje temperature zraka varirat će od -3°C do 3°C u Bosni, a na jugu Hercegovine do 9°C. Najviše dnevne temperature između 3°C i 9°C, na jugu zemlje do 13 stepeni.

U drugom dijelu sedmice jutarnje temperature varirat će između 1 i 5 stepeni u Bosni do 10 na području Hercegovine.

Prema raspoloživim sinoptičkim podacima, pad temperature zraka i izraženije padavine u Bosni i Hercegovini prognoziraju se u srijedu, 28. decembra. Padavine bi uglavnom mogle biti u obliku snijega u Bosni, a na području Hercegovinese očekuje kiša. Od srijede pa do kraja prognoznog perioda (2. januara 2023.) očekuju se manje količine snježnih padavina u Bosni.

Jutarnje temperature varirat će u rasponu između -10°C i -3°C u Bosni do 1°C u Hercegovini. Maksimalne temperature kretat će se između -7°C i -1°C u Bosni do 5°C u Hercegovini.

U periodu oko Nove godine jutarnje temperature i do -15 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometorološkog zavoda BiH.