FHMZBiH – Narednih dana nestabilno vrijeme praćeno kišom

U Bosni danas će prijepodne preovladavati pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje tokom poslijepodneva. Prijepodne ponegdje na sjeverozapadu Bosne je moguća slaba kiša, a drugom dijelu dana su mogući rijeki lokalni pljuskovi. U Hercegovini prijepodne sunčano. Poslijepodne umjeren porast naoblake može usloviti lokalne pljuskove na istoku i sjeveroistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu do 33 °C.

U petak, 26. augusta, bit će pretežno sunčano. Poslijepodne porast naoblake može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab, u Bosni sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 31, na jugu do 35 °C.

U subotu, 27. augusta, na sjeverozapadu Bosne bit će pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje sunčano, uz postepeno naoblačenje tokom dana. Poslijepodne se očekuju pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 24, a dnevna od 29 do 35 °C.

U nedjelju, 28. augusta, bit će pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje poslijepodne, praćeno pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 31, na jugu do 34 °C.

U ponedjeljak, 29. augusta, bit će pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne smanjenje naoblake u Krajini, a do kraja dana u Posavini i Hercegovini. U jutarnjim satima kiša se očekuje u sjevernim područjima Bosne, a u ostatku dana u Bosni sa lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 24 do 29, na jugu do 33 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.