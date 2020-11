FHMZBiH: Narednih dana pretežno sunčano vrijeme

U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne danas će preovladavati vedro. U ostatku Bosne s uglavom maglom i niskom naoblakom, uz postepeno razvedravanje tokom dana. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 10 do 16, na jugu od 16 do 21 °C.

U nedjelju 8. novembra bit će sunčano vrijeme. U Bosni prije podne po kotlinama i uz riječne tokove s maglom i niskom naoblakom. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu od 8 do 12, a dnevna od 13 do 18, na jugu do 21 °C.

U ponedjeljak 9. novembra u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne bit će pretežno sunčano vrijeme. U ostatku Bosne preovladavat će magla i niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu od 7 do 11, a dnevna od 8 do 14, na jugu od 16 do 22 °C.

U utorak 10. novembra u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne bit će pretežno sunčano vrijeme. U ostatku Bosne preovladavat će magla i niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu od 7 do 10, a dnevna od 8 do 14, na jugu od 17 do 21 °C.

U srijedu 11. novembra u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne bit će pretežno sunčano vrijeme. U ostatku Bosne preovladavat će magla i niska naoblaka, uz djelimično razvedravanje tokom dana. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 9 do 15, na jugu od 16 do 20 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.