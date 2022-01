FHMZBiH – Početak februara proteći će u nestabilnim vremenskim prilikama

Početak februara u Bosni i Hercegovini proteći će u nestabilnim vremenskim prilikama. U Bosni će većinom preovladavati pretežno oblačno sa snijegom.

Susnježica i kiša prognoziraju se sredinom dana u nižim predjelima. U Hercegovini izvjesna je kiša u utorak, 1.februara. Tokom sedmice više sunčanih sati i stabilnije.

Vjetar će u Bosni biti slab do umjeren, uglavnom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini umjerena na momente i jaka bura.

Minimalne jutarnje temperature zraka varirat će od -7°C do -1°C u Bosni, na jugu zemlje do 3°C. Najviše dnevne temperature između 1 i 7 u Bosni, a u Hercegovini do 11 stepeni.

U periodu od 7. do 14. februara preovladavat će stabilno vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni je u dolinama i duž riječnih tokova moguća magla.

Temperature zraka će biti u porastu i nešto veće u odnosu na prosječne za to doba godine. Minimalne temperature zraka bit će u rasponu od -2°C do -4°C u Bosni i 7°C u Hercegovini. Maksimalne dnevne temperature varirat će između 4 i 10 stepeni u Bosni do 14 u Hercegovini, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.