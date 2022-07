FHMZBiH – Za vikend vruće i veoma toplo vrijeme sa temperaturama do 42 stepena

U Bosni i Hercegovini će tokom vikenda i u ponedjeljak biti uglavnom sunčano i vrlo toplo vrijeme sa temperaturama do 42 stepena Celzijevih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH u subotu sunčano i vruće vrijeme. Jutarnje temperature od 17 do 22, na jugu od 25, a najviša dnevna temperatura od 35 do 41, na jugu do 42 stepena Celzijevih.

U nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnosti. Tokom dana u Bosni moguć je i kratkotrajni lokalni pljusak. Jutarnje temperature od 18 do 23, na jugu zemlje do 25, najviše dnevne temperature od 34 do 40, na jugu do 42 stepena Celzijevih

Također se i u ponedjeljak očekuje sunčano i vrlo toplo. Jutarnje temperature od 18 do 23, na jugu do 25, a najviše dnevne temperature od 35 do 40, na jugu do 42 stepena Celzijevih.

Temperatura mora u Neumu jučer je iznoslila 26 stepeni