FIFA Svjetsko prvenstvo u nogometu Katar 2022TM na programima BHRT-a, servisu MY TV i Moja web TV – BH Telecoma

U zgradi RTV doma u Sarajevu svečano je promovirano najavljeno proširenje saradnje kroz sublicenciranje medijskih prava za FIFA Svjetsko prvenstvo u nogometu Katar 2022TM između Radiotelevizije Bosne i Hercegovine, nositelja ekskluzivnih prava za teritorij Bosne i Hercegovine i BH Telecoma d.d. Sarajevo.

Sublicenciranje ovih medijskih prava rezultat je prethodno potpisanog Memoranduma o međusobnoj saradnji na obezbjeđivanju medijskih prava najvažnijih međunarodnih sportskih natjecanja i dostupnosti istih svim građanima Bosne i Hercegovine koji je potpisan krajem maja ove godine. Kao što je već poznato BHRT je medijska prava za emitiranje FIFA Svjetskog prvenstva u nogometu Katar 2022TM za teritorij Bosne i Hercegovine otkupio još 2012.g. a ovom sublicencom BH Telecom daje podršku proširenjem dostupnosti svih medijskih sadržaja na nove medije odnosno platforme / digitalne servise BH Telecoma – MY TV i Moja web TV.

Svi građani Bosne i Hercegovine moći će pratiti sve utakmice FIFA Svjetskog prvenstva u nogometu Katar 2022TM BESPLATNO na programima BHRT-a i na servisima MY TV i Moja web TV BH Telecoma.

„BHRT, javni medijski servis Bosne i Hercegovine i pored svih problema s kojima se susreće u svom djelovanju, čini sve da građanima BiH, omogući praćenje najznačajnijih sportskih događaja. FIFA Svjetsko prvenstvo u nogometu Katar 2022TM je prvi naredni vrhunski sadržaj koji ćemo zajedno s poslovnim partnerima i prijateljima iz BH Telecoma, ponuditi svim građanima. Ne treba posebno naglašavati značaj ovog globalnog najtjecanja, jer čak i slabiji poznavaoci sporta znaju da se radi o najvećem i najpopularnijem sportskom događaju bez presedana u svijetu. Zahvaljujući Radioteleviziji Bosne i Hercegovine i BH Telecomu i naši građani će biti dio ogromne svjetske porodice koja će pratiti sve što će se dešavati na FIFA Svjetskom prvenstvu u nogometu Katar 2022TM koje se prvi put u historiji održava u jednoj Zaljevskoj zemlji. Nema nikakve sumnje da nas od 21.11. do 18.12. ove godine očekuje dosad neviđen spektakl u kojem će gledatelji BHT1, slušaoci BH Radija 1 i korisnici usluga BH Telecoma istinski uživati“, rekao je Belmin Karamehmedović, generalni direktor BHRT-a.

„BH Telecom kao dokazani lider u ponudi telekomunikacijskih i multimedijalnih usluga kontinuirano nastoji obezbijediti najkvalitetniji sportski sadržaj svojim korisnicima. Na osnovu prethodno potpisanog Memoranduma o međusobnoj saradnji između BH Telecoma i BHRT-a na obezbjeđivanju medijskih prava najvažnijih međunarodnih sportskih natjecanja i njihove dostupnosti građanima Bosne i Hercegovine, obezbijeđena su i prava na emitovanje utakmica koje će biti odigrane tokom FIFA Svjetskog prvenstva u nogometu Katar 2022TM. BH Telecom se tokom FIFA Svjetskog prvenstva u nogometu Katar 2022TM pojavljuje u ulozi emitera, jer će 18 od ukupno 64 utakmice ovog prvenstva biti ekskluzivno prikazane na MY TV i Moja webTV servisu BH Telecoma, dok će se ostale utakmice emitovati na neekskluzivnom osnovu. Korisnike BH Telecoma će svakako obradovati i informacija da će snimci utakmica sa FIFA Svjetskog prvenstva u nogometu Katar 2022TM biti na raspolaganju u Moja TV Videoteci i po završetku ovog atraktivnog prvenstva, i to do 31.januara 2023.godine. Uz to, u koprodukciji sa BH Telecomom, za sve gledaoce tokom FIFA Svjetskog prvenstva u nogometu Katar 2022TM planirana su brojna ugodna iznenađenja i programi, svakodnevne specijalne emisije i sportske vijesti, te velika nagradna igra sa vrlo vrijednim nagradama, koja počinje uskoro. BH Telecom je još jednom pokazao da će sa ciljem pružanja najkvalitetnijeg sadržaja svojim korisicima, odnosno svim građanima BiH i dalje biti podrška i stabilan partner Radioteleviziji Bosne i Hercegovine“, rekao je Sedin Kahriman, generalni direktor BH Telecoma.

Mjesec dana vrhunskog sporta, osam stadiona izgrađenih samo za ovo FIFA Svjetsko prvenstvo u nogometu Katar 2022TM, sve u jednom gradu i u krugu od 50 kilometara – Doha, glavni grad Katara, je domaćin FIFA Svjetskog prvenstva u nogometu Katar 2022TM.

Iako reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti plasman na ovo FIFA Svjetsko prvenstvo u nogometu Katar 2022TM, BHRT i BH Telecom, kao društveno odgovorne kompanije svjesne su važnosti i interesovanja javnosti za ovaj vrhunski sportski događaj pa će tako svi ljubitelji nogometa/fudbala i u Bosni i Hercegovini moći uživati u FIFA Svjetskom prvenstvu u nogometu Katar 2022TM.

Prethodno potpisanim Ugovorom o sublicenci između BHRT-a i BH Telecoma, koji je odobrila FIFA, započinje realizacija niza programskih sadržaja vezanih za FIFA Svjetsko prvenstvo u nogometu Katar 2022TM. Danas je najavljeno da uskoro počinje nagradna igra koju organizira BHRT u partnerstvu sa BH Telecomom.

Napominjemo još jednom da su BH Telecom i BHRT već osigurali medijska prava na emitiranje svih utakmica nogometne/fudbalske reprezentacije BiH u periodu 2022-2028. godine.

FIFA Svjetsko prvenstvo u nogometu Katar 2022TM koje počinje 21. novembra a završava 18. decembra 2022.g. moći će se pratiti na programima BHRT-a i digitalnim servisima BH Telecoma.