FINra Tuzla: Svečani početak nove akademske godine /FOTO/

Početak nove akademske godine ozvaničen je danas na Visokoj školi za finansije I računovodstvo FINra Tuzla. Ova visokoškolska ustanova unijela je novi kvalitet u obrazovanje koji se ogleda u jedinstvenom planu i programu. Program spaja teoriju i praksu iz oblasti finansija i računovodstva, a kako ističu iz Visoke škole FINra, upravo taj spoj studentima se najviše i sviđa. Da je to tako pokazuje i podatak od više od dvije stotine upisanih studenata iz cijele Bosne i Hercegovine. Za svoje redovne studente FINRA je obezbijedila i stipendije, praksu i zaposlenje. Učenica generacije Srednje ekonomske škole iz Tuzle, od danas je brucoš na Visokoj školi za finansije i računovodstvo.

“Za nastavak obrazovanja sam izabrala Visoku špkolu za računovodstvo I finansije FINra. Jako sam zadovoljno izborom, osobito jer me FINra finansijski podržala dodjelom stipendije u punom iznosu od 2500 KM. Očekujem da ću steći pratkična znanja I vještine koji će mi pomoći da kasnije pronađem posao u svojoj struci.”, kazala je Inela Imamović, studentica FINra.

“FINra daje stipendije studentima koji su i na 1. i na 2. i na 3. godini. FINra se izdvaja po tome što je i učenicima generacije dala stipendije u iznosu od pune školarine.”, dodao je dr.sci. Ismet Kalić, direktor FINra.

“Mogu reći da sam jako uzbuđena i jedva čekam nove izazove koje će mi donijeti ova godina. Vjerujem da ću i u ovoj godini steći nova znanja koja će mi pomoći da izgradim svoju karijeru u računovodstveno-finansijskoj profesiji.”, dodala je Nermina Kalić, studentica III godine FINra.

“Posebno mi je drago što ću moći steći znanja i vještine koje se prepoznaju na tržištu i što ću moći nastaviti porodični biznis koji vodi moja porodica u Tešnju.”, rekao je Ajdin Ibrahimović, student I godine FINra.

“Izabrala sam FInru iz razloga što je FINra idealan izbor za nastavak obrazovanja u ovoj branši.”, rekla je Almedina Husić, studentica FINra.

Iz FINre poručuju da će graditi odnose sa studentima, a da će certifikat i znanje koje studenti steknu biti od velikog značaja u njihovom daljem razvoju. U protekle tri godine potpisani su sporazumi o poslovnom povezivanju i saradnji sa više od 100 uspješnih kompanija kod kojih će budući studenti nakon završetka studija imati priliku osnovati radni odnos.

“Dakle odlaskom na praksu kod tih firmi naši studenti će sticat i praktična znanja i vještine o toj firmi i tim poslovima, i onda je to za poslodavce da kažemo “gotov proizvod”. I oni će uvijek dati prednost našim studentima, nego nekome nepoznatome.”, tvrdi dr.sci. Ismet Kalić, director FINra.

FINra planira u ovoj akademskoj godini realizaciju projekta međunarodne saradnje sa prestižnim univerzitetima, fakultetima i školama u svijetu. U okviru projekta eRasmus plus, FINra planira svoje studente i nastavnike uključiti u međunarodnu razmjenu. Za vanredne studente posebno je kreiran nastavni proces, koji se odvija u vanradno vrijeme. Vanredni studij predstavlja idealnu priliku za sve one koji imaju završenu srednju školu, rade na finansijsko-računovodstvenim poslovima, žele da završe fakultet i napreduju u karijeri, te u računovodstvenoj profesiji steknu zvanje certificirani računovođa i ovlašteni revizor. U skladu sa zakonskim mogućnostima Visoku školu za finansije i računovodstvo možete upisati do 31. oktobra tekuće godine.