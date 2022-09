FK Sloboda poražena od Zrinjskog

Šest minuta kasnije nova šansa pred golom Bukvića. Devedžić je odlično osvojio loptu ispred Bilbije i krenuo u kontranapad, međutim gostujući igrači ga obaraju, a sudija Musić samo je odmahnuo rukom. U nastavku napada Zlomislić je krenuo u kontranapad, loptu dodaje do Bilbije, koji šutira pored gola našeg tima. U 22. minuti Delić je pokušao ugroziti Čondrića, no šutirao je direktno u golmana Plemića.

Nastavak bolje otvaraju gosti. Pokušali su u dva navrata doći do vodstva, međutim rezultat se nije mijenjao. U 58. svoj udarac probao je Barišić, šut blokira Devedžić u korner. Upravo iz tog kornera gosti su pogodili prečku, a u nastavku napada nakon solo akcije Mehmedović je šutirao sa vrha šesnaesterca direktno u Čondrića. U 62. minuti Plemići dolaze u vodstvo. Jukić je centrirao iz slobodnog udarca, a Barišić matira našeg golmana. Dvadeset minuta prije kraja utakmice Bilbija je mogao udvostručiti prednost nakon centaršuta Ćorluke, šutirao je pored gola.

Dvije minute kasnije na drugoj strani iz slobodnog udarca centrirao je Janković, a Zlomislić glavom šutira preko gola. Do kraja prvog poluvremena viđena je još jedna prilika pred golom Bukvića. Ćuže je šutirao daleko pored gola, a na odmor se otišlo bez pogodaka.

Nakon toga slijedi zatišje sve do 90. minute. Najprije nakon slobodnog udarca, Husejinović je pronašao Vranješa, on odlično šutira glavom, no na golu Plemića istakao se Čondrić koji izbacuje loptu u korner. Upravo nakon tog kornera crveno-crni su bili najbliži izjednačenju. Husejinović je ponovo centrirao, najprije je pokušao Devedžić i pogodio prečku, a nakon njega i Mehmedović nije iskoristio svoju šansu. Ostalo je Sloboda – Zrinjski 0:1.

Izabranike Adnana Jahića već u subotu očekuje nova utakmica nogometne m:tel Premijer lige BiH kada na Gradskom stadionu u Banovićima dočekuju Željezničar.