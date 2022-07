FK Sloboda remizirala sa Vršcem

Odmah na početku prvog poluvremena, Sloboda je u prilici za 1-0 preko Kenana Delića, međutim njegov pogodak je poništen zbog ofsajda. Sloboda nastavlja igrati napadački te se tri minute kasnije i Said Husejinović nalazi u prilici za postizanje pogotka, međutim lopta ide pored gola. U 15. i 19. minutu Filip Erić interveniše dvije odlične prilike koje je stvorio Vršac. Još jedan ofsajd sviran je u 24. minutu, kada je ekipa Vršca postigla gol, koji naposljetku biva poništen. Nikola Komazec u 32. minutu izvrsno prolazi naprijed i nalazi se u situaciji jedan na jedan s golmanom, no golman interveniše.

U drugom poluvremenu, obje ekipe igraju jakim tempom, stvarajući mnogo prilika. U 51. minutu je zaustavljen odličan prodor Husejinovića po lijevoj strani. Desetak minuta kasnije, Husejinović šalje loptu Komazecu, koji postiže gol koji je na kraju poništen zbog ofsajda. Priliku za igru u drugom poluvremenu dobili su i Jarović, Bukvić, Vošnjak i Maksimović. U 68. minutu sviran je faul nad Delićem i Slobodi je dosuđen slobodan udarac. Loptu uzima Said Husejinović, koji konačno dovodi Slobodu do prednosti od 1-0. Ipak, samo pet minuta kasnije, ekipa Vršca iskorištava svoju priliku i postiže pogodak za izjednačenje. Vršac se još jednom nalazi u prilici za povećanje svoje prednosti, no Kemal Osmanković intervenište ispred gola Slobode. Crveno- crni su pri kraju drugog poluvremena imali još jednu priliku preko Maksimovića i Delića, međutim rezultat ostaje 1-1.

Sastav FK Sloboda: Erić, Osmanković, Jusić, Osmić J., Kapetanović, Kurtalić, Osmić M., Mehmedović, Delić, Husejinović, Komazec.