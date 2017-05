/FOTO/ 15. maj 1992. godine – Dan kada je Tuzla odbranjena

Postrojavanjem Manevarske jedinice, polaganjem cvijeća i vijenaca te odavanjem počasti poginulim braniteljima BiH i Tuzle, danas je obilježen 15. maj – Dan odbrane grada. Ceremoniji obilježavanja dvadesetpete godišnjice odbrane Tuzle, osim građana prisustvovale su i brojne delegacije sa lokalnog, kantonalnog i federalnog nivoa, demobilisani borci i bivši pripadnici elitnih jedinica kako Tuzle, tako i BiH.

Odavanjem poštovanja i polaganjem cvijeća i vijenaca, učenjem fatihe i minutom šutnje na spomeniku poginulim braniteljima Tuzle i Bosne i Hercegovine na Brčanskoj Malti u Tuzli, obilježen je 15. maj 1992. godine, Dan odbrane grada. Odata je počast šehidima i poginulim borcima koji su 15. maja 1992. godine odbili napad od neprijatelja i odbranili Tuzlu.

– Tog sudbonosnog 15. maja mi smo bili tu samo a jednim zadatkom, da obezbijedimo da ta kolona paravojnih formacija iz republike Srpske i Srbije izađe bezbjedno iz grada, a oni su bili tu nekih mjesec dna kao paraformacije. Desilo se što se desilo. A evo danas moje kolege branioci i ja stojimo ovdje čistog obraza, istakao je Šemsudin Joldić – predsjednik Udruženja građana demobilisanih policajaca ”Manevarac”.

Selim Bešlagić, ratni načelnik Tuzle još jednom je istakao da je 15. maj 1992. godine dan kada je Tuzla pokazala dostojonstvo i odbranila se, ali i da Tužilaštvo BiH mora okončati predmet ”Tuzlanska kolona”, budući i da je Sud u Hagu naveo da u Tuzli nije počinjen ratni

– Ali, predsjednik Tužilaštva BiH to neće da okonča, neće da potpiše taj dokument. On drži tu kontraverzu. Ja se ne ljutim na one iz Srbije koji hoće da nas optuže, jer je njihov sudski organ donio tu odluku da zločina nije bilo. Ja se ljutim na naš sistem koji nije našao za shodno da jednim potpisom okonča čitavu proceduru, kaže između ostalog Bešlagić.

– Mene više zabrinjava što nije Bosna, ono za šta smo se na referendumu izjasnili, cjelovita, nezavisna, demokratska, zemlja za koju smo se borili. A ove potjernice, one su fiktivne, mi smo branili multietičnost, branili građansku Tuzlu i očuvali najveće vrijednosti, ono što je paradigma Evrope, stav je Mehe Bajrića – bivšeg načelnik Stanice javne bezbjednosti Tuzla.

Koliko je značajna bitka za odbranu Tuzle i kako je ona doprinijela kasnijoj odbrani cjelovite Bosne i Hercegovine, prisjetio se i ministar za boračka pitanja u Vladi TK.

– Delegacija Vlade Tuzlanskog kantona je danas položila cvijeće i prisjetila se ljudi koji su dali ono najvrednije u odbrani ove države. Vlada i Skuptina TK su u decembru prošle godine usvojile Zakon o značajnim datumima, a svakako je 15. maj kao datum, uvršeten u datume od značaja za Tuzlanski kanton, rekao nam je Fahrudin Skopljak – ministar za boračka pitanja u Vladi TK.

Brojne delegacije i predstavnici boračkih udruženja Tuzle i BiH, porodice poginulih boraca, te brojni građani, pored polaganja cvijeća u Ulici Armije RBiH, na Spomenik poginulim braniteljima Tuzle i BiH, vijence su položili i na spomen obilježja na Slanoj Banji, Partizanskim brigadama, Spomenik Zlatnim ljiljanima, poginulim braniteljima Tuzle 1992-1995 i na groblje/mezarje civilnih žrtava rata. U Narodnom pozorištu Tuzla upriličena je i Svečana akademija. Iako su do sada svake godine na svoj način obilježavale i porodice strdalih srpskih vojnika, ove godine obilježavanje su premjestili u Bijeljinu.